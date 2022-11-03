Основні тези

За даними eToro, минулого року кількість власників Decentraland збільшилась більше, ніж у будь-якого іншого токена, вона зросла на 469%

Окрім того, до трійки лідерів входять MANA (токен метавсесвіту), SHIBA (мем-монета) та ENJ (ігровий токен)

Біткоїн став найпопулярнішою криптовалютою та витіснив на друге місце минулорічного лідера Cardano

Shiba зросла найбільше та за популярністю серед інвесторів eToro піднялася з 16-ої на 6-у сходинку

Цього року ціни на криптовалютних ринках рухалися лише в одну сторону – вниз.

Однак, попри криваву бійню на ринках, якщо дивитися на ситуацію більш широко та враховувати ту кількість інвесторів, які зайшли в цей простір протягом останніх кількох років, бачимо, що впровадження криптовалют зросло колосально.

Ми проаналізували дані на eToro та оцінили, які монети цьогоріч стали найбільш популярними серед криптоінвесторів.

Decentraland – найшвидше зростаюча криптовалюта

Якщо порівняти кількість інвесторів зараз з аналогічним періодом минулого року, видно, що за цим показником до десятки найкращих монет входить багато різних видів монет.

Королем гори став токен метавсесвіту Decentraland: кількість власників цього токену на eToro зросла на 437% порівняно з третім кварталом минулого року.

За цей проміжок часу токен метавсесвіту то різко підіймався, то знову падав. Восени минулого року він коштував 0,78 долара, потім різко піднявся до 5,48 долара, а потім обвалився до 0,70 долара – а це нижчий показник, ніж був рік тому.

Те, що кількість власників зростає, буде приємною новиною, адже Decentraland планує й надалі розбудувати свій блокчейн-світ віртуальної реальності. Також про нього ходили чутки, що нібито минулого місяця в нього було мало користувачів, однак цей звіт виявився оманливим.

Токен входить до 50 найкращих криптовалют та має ринкову капіталізацію більше 1 млрд доларів. Однак у нього з’являється дедалі більше конкурентів у цьому просторі, тому цікаво буде спостерігати за Decentraland у майбутньому.

Ні для кого не стало сюрпризом, що другу сходинку займає SHIBA. Кількість власників цієї монети зросла на 269% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цьогоріч ця альтернатива Dogecoin взяла криптопростір штурмом та заробила колосальні прибутки.

На піку її ринкова капіталізація перевищувала 41 млрд доларів, а зараз SHIBA торгується на 87% нижче від цієї позначки. Кількість власників цього токена на собачу тематику зросла на 269% порівняно з минулим роком, і так і хочеться запитати, скільки цих користувачів, які так пізно зайши, має солідний мінус.

І закриває топ-3 Enjin, токен блокчейн-ігор. Мабуть, ніщо так не може підкреслити широке охоплення криптовалют, як той факт, що за останній рік найкраще зросли 3 абсолютно різні токени: токен метавсесвіту, мем-монета та ігровий токен.

Shiba зросла найбільше

Якщо поглянути на криптовалюти за загальною кількістю користувачів, не дивно, що біткоїн займає перше місце. Минулого року ця перша в історії криптовалюта займала другу сходинку на eToro після Cardano, який славиться своєю палкою спільнотою прихильників.

Ethereum посідає третє місце, але, якщо порівняти з минулим роком, то найбільший стрибок насправді зробила Shiba. У третьому кварталі 2021 року ця мем-монета займала 16-у сходинку, але зараз вона посідає 6-е місце – лише на один щабель нижче відомого Dogecoin. Уявіть, якби ви передбачили це минулого року.

І наостанок…

Очевидно, цей рік був жахливим для криптовалюти. Зараз макроекономічна ситуація є найгіршою за весь короткий період існування криптовалюти. Нагадаю, Сатоші запустив біткоїн лише у 2009 році.

Наведені вище цифри показують, що, якщо дивитися більш масштабно і проаналізувати фундаментальні показники, бачимо, що в довгостроковій перспективі криптовалюта все одно буде рухатися вгору. Звичайно, є багато токенів, які обвалилися до нуля, але також є проєкти, які зараз мають тисячі інвесторів і які минулого року ще не існували.