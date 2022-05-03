У понеділок, 2 травня, біткоїн торгувався десь за 38 385 доларів, однак він продовжує боретися з ведмежим тиском, який спостерігається останні кілька місяців. Флагманська криптовалюта, ціна якої в листопаді минулого року зросла до 70 тисяч доларів, впала на 44% від свого максимуму.

Минулого тижня пара BTC/USD сягнула мінімуму в 37 614 долари, і це був найнижчий рівень ціни за місяць.

Оскільки ринки зараз здебільшого в мінусі, 70% пропозиції біткоїнів, що є прибутковими, можуть значно зменшитися, і багато власників біткоїну матимуть нереалізовані збитки. Саме такий прогноз опублікувала в понеділок аналітична платформа Glassnode.

На межі збитковості

Згідно зі звітом, ризики зниження залишаються, враховуючи той факт, що нещодавно спостерігалась висока кореляція біткоїну з індексами S&P 500 і Nasdaq. Це відбувається на тлі панічних настроїв на ринках через інфляцію, підвищення процентних ставок та геополітичну невизначеність.

Таким чином, різке падіння цінних паперів, ймовірно, позначиться на ринку криптовалют, і, можливо, ми побачимо, як велику групу власників BTC накриє «хвиля неприбуткових позицій», – як повідомив Glassnode в інформаційному бюлетені.

Згідно з даними в мережі, вартість активів короткострокових власників (STH) становить 46 910 доларів. Це означає, що в середньому монета, яку зараз утримують короткострокові власники, має нереалізований збиток у -17,9%. Співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості (MVRV) для STH також показує сумні результати, а осцилятор відхиляється від середнього значення при стандартному відхиленні -0,75.

«Враховуючи той факт, що на момент написання статті біткоїн торгується на рівні 38,5 тис. доларів, потрібно буде, щоб він впав до позначки в 33,6 тис. доларів, і тоді додаткові 1,9 млн BTC отримають нереалізовані збитки (10% пропозиції) », – написала команда Glassnode.

Графік, на якому видно, що 10% пропозиції BTC можуть стати неприбутковими. Джерело: Glassnode

У 2018-2019 і в березні 2020 року прибутковість падала до 45-57%, а це означає, що, можливо, короткостроковим власникам потрібно готуватися до найгіршого. Якщо 40% або більше гаманців отримають нереалізовані збитки, збільшаться шанси капітуляції, і на ринку розпочнеться хвиля панічних продажів.