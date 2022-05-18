За даними нового звіту, у Китаї знову пожвавився майнінг біткоїнів.

Згідно з дослідженням Кембриджського університету, активність майнінгу біткоїну в Китаї повільно зростала і зараз становить 21% від загального глобального хешрейту.

Цей звіт, який оприлюднили у вівторок, з’явився майже через рік після того, як у Китаї ввели масову заборону майнінгу та торгівлі криптовалютами, і майнери були змушені залишити цю країну. Оскільки китайські майнери переїхали до США та інших країн, загальний хешрейт, що забезпечує захист мережі біткоїну в Китаї, різко впав.

Згідно зі звітом, майнери почали проводити «операції з прихованого майнінгу», як результат, хешрейт підвищився практично з нуля до майже чверті усього світового виробництва.

«У Китаї після заборони видобутку біткоїнів, ухваленої урядом у червні 2021 року, раптово зросла кількість операцій з прихованого майнінгу, і країна знову стала великим центром майнінгу», – зазначив у своєму дослідженні Кембриджський центр альтернативного фінансування (CCAF).

В той час як на китайському ринку відновлюється активність, і це виводить країну на друге місце в світі, та більшість обчислювальної потужності, що забезпечує біткоїн-мережу, знаходиться в Сполучених Штатах.

Дешева електроенергія та сприятливі перспективи в деяких юрисдикціях означають, що 40% хешрейту надходить від американських майнерів, і цілком ймовірно, що США утримають свої лідерські позиції.

Китай зі своїми 21,11% світового хешрейту випереджає Казахстан, на який припадає 13,22%, Канаду з 6,48% і Росію з 4,66%.

Згідно з даними Blockchain.com, хешрейт біткоїну постійно зростає відтоді, як на початку липня 2021 року він досяг свого мінімуму. Середній графік за 7 днів показує, що загальний хешрейт мережі становить 219,4 EH/s (екзахеші в секунду).

Зараз біткоїн торгується десь за 30 030 доларів, оскільки бики продовжують боротися з масовим ведмежим тиском.