За повідомленням Counter Signal, такий наказ поліції є частиною «надзвичайних» заходів уряду і може заблокувати далекобійникам доступ до понад 25 біткоїнів вартістю приблизно 1,4 мільйона доларів.

Як повідомляється, Канадська королівська кінна поліція (RCMP) за розпорядженням уряду наказала всім компаніям у країні, які регулюються FINTRAC, припинити ділові операції з 34 криптовалютними гаманцями.

За даними звіту, який опублікувала медіа-платформа The Counter Signal, криптогаманці із чорного списку нібито пов’язані з Freedom Convoy в Оттаві.

«Поліція провінції Онтаріо та Канадська королівська кінна поліція зараз розслідують пожертвування криптовалют, що має відношення до незаконних дій, які підпадають під дію Закону про надзвичайні ситуації», – цитує розпорядження RCMP Counter Signal.

Далі в цьому розпорядженні згадується наказ про надзвичайні економічні заходи та зазначається, що 29 біткоїн-адрес, 2 адреси Ethereum і по одній від Cardano, Monero і Litecoin повинні припинити здійснення всіх транзакцій, як це передбачено Законом про надзвичайні ситуації, розділ 19(1).

«Якщо ви маєте будь-яку інформації про транзакцію або пропозицію здійснити транзакцію від цих адрес (адреси), варто негайно повідомити комісару Канадської королівської кінної поліції на адресу: [email protected]», – йдеться в розпорядженні RCMP.

Як зазначає Counter Signal, на перераховані гаманці припадали операції на суму від 0 до 1,1 мільйона доларів. У звіті зазначено, що, якщо розпорядження набуде чинності, ймовірно, це позначиться на майже 25 біткоїнах вартістю 1,4 мільйона доларів.

Протести Freedom Convoy тривають останні 18 днів, далекобійники заблокували дороги в Оттаві через жорстку позицію прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За даними місцевих інформаційних служб, поліцейська служба Оттави витратила понад 14,1 мільйона доларів, щоб спробувати припинити протести.