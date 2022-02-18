З 16 лютого ціна X2Y2 стрімко зростає. За два дні вона зросла більше ніж на 200%.

На момент написання статті цей токен торгувався за 3,56 долара США, тобто за останні 24 години він здорожчав на 16,20% і сягнув денного максимуму в 4,17 долара і денного мінімуму в 2,64 долара.

Звичайно це нормальна ситуація, коли новий токен зростає відразу після запуску, проте X2Y2 потрапив у заголовки ЗМІ, бо за два дні його ціна підскочила більше ніж на 200%. Давайте розберемося, що ж стало причиною такого стрибка.

Чому зростає ціна токена X2Y2?

Одним із факторів, який сприяв поточному зростанню X2Y2, став його запуск, який відбувся 16 лютого. Команда цієї торгової платформи для NFT на базі Ethereum провела атаку вампірів – тактичний крок, який використовують проєкти для розповсюдження безкоштовних токенів, щоб стимулювати користувачів OpenSea користуватися їхнім продуктом. LooksRare також використав цей хід.

У випадку з LooksRare він скинув токени для користувачів OpenSea, які вже наторгували більше 3 ETH на OpenSea, а також сплатив винагороди своїм активним користувачам. Такий метод дещо збільшив трафік для LooksRare, але також він призвів до того, що на платформі виявили деякі підозрювані випадки фіктивної торгівлі.

X2Y2 роздав 120 мільйонів токенів (це складає 12% від загальної пропозиції в 1 мільярд токенів) на 861 417 гаманців, і ними торгували на OpenSea у період з середини червня до середини грудня 2021 року. Токени розподіляли пропорційно торговельній активності користувачів на OpenSea. Ті, хто отримали ці токени, у відповідь мали розмістити свої NFT, які були у списках OpenSea, на X2Y2 за такою ж ціною, що й на OpenSea.

OpenSea є одним із основних центрів для торгівлі NFT, хоча у нього і немає власного криптовалютного токена. Проте майже щодня з’являються інші альтернативні платформи, які намагаються запропонувати кращий користувацький досвід, бо хочуть отримати базу користувачів OpenSea. І одним із способів, який використовують для цього конкуренти, є ейрдроп, яким і скористався X2Y2.

Токеноміка X2Y2

Структура токеноміки X2Y2 майже така ж як у LooksRare (LOOKS), тільки X2Y2 буде виплачувати стейкерам токени, а також додаткову плату за відключення платформи в WETH, а не винагороджувати користувачів за торгівлю.

На даний момент стейкінг токенів X2Y2 становить понад 8000% річних прибутків. Окрім того, ця платформа також винагороджує за стейкінг NFT.

Розміщення NFT на X2Y2 також зараховується як ставка NFT і дає користувачам право отримати винагороди.