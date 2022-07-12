Основні тези

У 2022 році відсоток криптовалютних фішингових атак зріс більше ніж утричі – до 6,6%

Відсоток фішингових атак у криптопросторі менший, ніж в інших галузях, порівняно із загальною капіталізацією ринку

Кількість фішингових шахрайств у платіжній галузі зросла на 6,1% порівняно з 2021 роком

Регулятори будуть розглядати ці питання, адже вони прагнуть розробити законодавство для галузі, що зароджується, проте в SaaS, соціальних мережах та платіжній індустрії спостерігається пропорційно більша кількість фішингивох атак.

Вступ

Кожен з нас знає того, хто попався на фішингову аферу. Схоже, такі шахрайства набувають поширення. Мені захотілося дізнатися розбивку по галузях та які сектори страждають від них найбільше. Оскільки криптовалюту часто називають майданчиком для злочинців та шахраїв, стало цікаво, чи дійсно цифри підтверджують це упередження?

Фішингові атаки в 2021 році

Як видно на графіку нижче, у 2021 році на криптовалюту припадало лише за 2% фішингових атак. Лідерські позиції займали фінансові послуги, соціальні мережі та SaaS/вебпошта, на які сумарно припадало понад 68% таких атак.

Однак 1 квартал 2021 року у світі криптовалют вже давно минув. На початку того кварталу ринкова капіталізація галузі щойно перетнула позначку в 800 млрд доларів (після вибухового зростання у кінці кварталу вона наблизилася до 2 трлн доларів).

Отож, що буде, якщо порівняти ці цифри з даними першого кварталу 2022 року? На початку цього кварталу ринкова капіталізація криптовалюти становила 2,2 трлн доларів (а наприкінці кварталу – 2,1 трлн доларів; дійсно, вона була відносно стабільною, адже кривава бійня почалася у другому кварталі року). Як підсумок, оскільки зараз крипторинок набагато більший і більш сталий, а його ринкова капіталізація в 2022 році була в 2,8 рази більшою, ніж на початку 2021 року, це допомагає нам зробити висновок, що за останній рік кількість фішингових атак зросла більш ніж у 3 рази – з 2% до 6,6 %.

Нижче наводимо повний графік з усіма галузями, який показує оновлену позицію криптовалюти порівняно з іншими галузями.

Динаміка криптосектору порівняно з іншими галузями

Інший висновок, який можна зробити, спираючись на ці цифри, є той факт, що фішингові атаки у платіжній галузі зросли на 6,1%, хоча розміри цієї індустрії загалом не змінилися.

Це створює подальший контекст для даних з криптопростору, адже у цьому плані сектор не відрізняється від платіжної галузі, а це свідчить про те, що, можливо, він стає більш привабливою мішенню для фішингових атак. Тим не менш, ми бачимо, що кількість атак у платіжній галузі різко виросла, більш разюче, ніж у криптопросторі, і можна з упевненістю зазначити, що криптосектор зростає, і що його ще не вдалося врегулювати.

Розмір галузевого контексту

Проте, оскільки розмір криптогалузі зараз перевищує розміри тих галузей, які досліджуються, цей факт потрібно враховувати: розмір ринку, очевидно, впливає на поширеність фішингових атак.

Дійсно, у галузі SaaS та вебпошти спостерігається значно більша проблема: на неї припадає 20% атак, однак, за оцінками, вартість цієї галузі становить менше 200 млрд доларів, що значно менше, ніж у криптовалюти. Капіталізація соціальних мереж становить 200 млрд доларів, і тут фішингові атаки більш поширені, ніж у криптопросторі; на цю галузь припадає 12,5% усіх атак (роком раніше ця цифра перевищувала 20%). Як видно на графіку, платіжна галузь також зазнає багато атак порівняно з криптосектором.

Висновок

Давайте підіб’ємо підсумок, що ж все це означає. По-перше, збільшення за останній рік кількості атак з 2% до 6,6% більш-менш корелює з ростом галузі, і було очікуваним. Окрім того, якщо порівняти криптосектор з іншими галузями, то, здається, він не став винятком, адже кількість атак тут відповідає розміру галузі. Більше того, за кількістю фішингових атак він значно поступається іншим галузям (SaaS, соціальні мережі та платіжна індустрія).

Таким чином, ці дані свідчать про те, що криптовалюта дещо несправедливо заплямована репутацією Дикого Заходу, хоча проблема дійсно залишається.

Від цього нікуди не дінешся, але криптопростір, безперечно, має темну сторону, хоча він поєднує лише невелику частину всіх інновацій та прогресу, здобутих в інших сферах. Сподіваємося, що саме цю темну сторону вдасться приборкати, і що регулятори будуть пильно її контролювати. Однак, дивлячись на цифри та порівнюючи їх з іншими галузями, можна сказати, що ця проблема характерна не лише для криптовалюти, плюси якої значно перевищують її мінуси.

Джерела

2021 рік

2022 рік

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GlobalNewsWire