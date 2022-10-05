SEC (Комісія з цінних паперів та фондового ринку) оштрафувала Кім Кардаш’ян на 1,26 млн доларів США за абсолютно безсоромну рекламу криптошахрайства серед своїх підписників в Instagram (їх кількість налічує понад 250 млн чоловік).

Окрім того, вона погодилася не рекламувати жодну криптовалюту наступні три роки. Шокує те, що її адвокати спрацювали дуже професійно, тому вона не зобов’язана визнавати неправомірність своїх дій.

Таке рішення дуже роздратувало мене, мене просто розриває від обурення.

Що ж трапилось?

Цей інцидент стався в липні 2021 року, тоді Кім Кардаш’ян опублікувала у своєму Instagram вказаний нижче допис.

Ethereum Max (не варто плутати з Ethereum) є (чи був?) маловідомим криптовалютним токеном, який після публікації Кардаш’ян рекордно зріс. У мене виникає спокуса використати тут слово «шахрайство», але проявлю доброту і натомість назву його «нічого не вартим».

Я побудував графік цінової дії цього токена з моменту, як його прорекламувала Кардаш’ян. Кажуть, що картинка краще тисячі слів, тож погляньте:

Виявляється, «криптовалюту», яку рекламує Кардаш’ян, запустили лише за місяць до цього допису, і за рекламу в Instagram їй заплатили 250 000 доларів.

За тиждень після публікації Кардаш’ян токен впав на 70%. За місяць він впав більше ніж на 90%. Невдовзі він фактично обвалився до нуля. Це сумно.

Кім Кардаш’ян – хижачка

Коли я читаю її допис, мене нудить навіть зараз, хоча вже минуло 1,5 роки. Мені гидко говорити ці слова, але Кардаш’ян розвела своїх підписників на гроші. «Поділюся з вами тим, що мої друзі сказали мені кілька хвилин тому» – о так, Кім, друзі завжди скидають мені 250 косарів за публікації в Instagram.

Значна частина підписників Кардаш’ян є неповнолітними. Для ще більшої кількості людей вона є іконою. Вона підписалася під тим, що схоже на схему Понці: вони просто скопіювали відомий Ethereum і скористалися принципом «накачати та скинути».

Анонімні засновники цієї монети скористалися таким шансом – можна припустити, так і планувалося – і негайно кинули довірливих покупців, які повелися на рекламу Кардашьян.

Неможливо дізнатися, скільки підписників втратили свої гроші через допис Кардаш’ян. Чесно кажучи, я й не хочу це знати, у світі і так багато поганих новин. Що нам відомо напевно, так це те, що кожен долар, який інвестували її підписники, зараз майже нічого не коштує. У січні (на той момент через інвесторів Кардашьян токен вже впав на 98%) на неї подали до суду.

Який штраф має сплатити Кім?

Цілком очевидно, що те, що вчинила Кім, було незаконним. Не можна видавати платну рекламу шахрайства як особисте схвалення цього проєкту.

Отож, їй зателефонувала SEC. На жаль, Кім багата і відома, тому (як це зазвичай буває в США) їй трохи дали по руках. Її оштрафували на 1,26 млн доларів. Я гадаю, що це абсолютне не те покарання, яке вона заслуговує, враховуючи безсоромність, жадібність і безсоромність цього корисливого допису.

Статки Кардаш’ян оцінюють в 1,8 млрд доларів, тобто штраф складає 0,07% її капіталу. Ви мені скажіть, якщо помножити ваші статки на 0,07%, чи буде цього достатньо, щоб переконати вас не повторювати злочин? Насправді сума ще менше: їй доведеться сплатити штраф у 1 млн доларів і повернути 250 000 доларів, які вона отримала за рекламу.

Адвокати Кардаш’ян повідомили CNN, що вона «рада, що вдалося вирішити це питання з SEC».

«Із самого початку Кардаш’ян співпрацювала з SEC, і вона готова робити все можливе, щоб сприяти SEC у цьому питанні», — додали адвокати. «Вона хотіла вирішити цю справу та уникнути тривалої суперечки. Згідно з рішенням, яке вони досягли з SEC, вона може й надалі займатися різноманітними бізнес-проєктами».

Також їй не доведеться визнавати свою провину у скоєнні злочину. Однак їй доведеться утримуватися від реклами подібних афер протягом наступних трьох років. Не розумію, як така пані може бути іконою для людей.

Минулого року токен впав на 92%, і я написав Кім (вище додаю знімок екрана), щоб отримати її коментарі. Вона й досі не відповіла. Можливо, якби вона мене тоді не проігнорувала, то через півроку на неї б не подали до суду…

Бренд Кардаш’ян є напрочуд популярним, це потужна машина для заробітку грошей на поколінні Z. Цей інцидент ніяк не вплине на ситуацію, і про нього вже забули. Але я дійсно не розумію, чому так сталося, адже були знаменитості, яких скинули з п’єдесталу за менш серйозні вчинки, ніж цей.

Наскільки погано те, що зробила королева Кім?

Давайте дивитися правді в очі: вона вкрала гроші у своїх невинних підписників. Я би ще міг зрозуміти, якби їй заплатили купу грошей, але що таке 250 тисяч доларів для такого мільярдера, як Кім?

Ми обговорювали цю ситуацію в нашій сімейній групі в WhatsApp, і моя сестра (належить до покоління Z) кинулася захищати Кім.

«Вона така впливова і досягла більше, ніж більшість людей»

«Вона такий талановитий підприємець»

«Не роби з цього драму»

Здається, більшість людей захищають її з такими словами. І так, я погоджуюся, вона багата, впливова та неймовірно успішна. Чи хвилює її, що такий парубок, як я, щось там говорить про неї в Інтернеті? Ні, звичайно, їй байдуже.

Я не кажу, що вона не успішна. Це тут ні до чого. Якщо вже на те пішло, це лише підкреслює той факт, наскільки погано вона вчинила, адже вона розуміла, наскільки її підписники піддаються впливу, та наскільки вона впливова. Чек на 250 тисяч доларів — ось все, що їй знадобилося, щоб розвести їх на гроші.

Стосовно того, що не варто драматизувати. Зараз, коли я це друкую, така думка може бути справедливою. Але неможливо без болю читати окремі історії людей, які інвестували в цю «криптовалюту», тому що Кім збрехала і сказала, що вона та її друзі вкладають в неї гроші. Ці люди втратили всі свої кошти та зрозуміли, що Кім просто заробила на рекламі і ніколи не чула про криптовалюту, не кажучи вже про те, щоб інвестувати в неї.

Готовий закластися, ці люди відчували б себе по-іншому, якби на їхньому місці була їхня донька, син, друг, які втратили значну частину своїх заощаджень, грошей на навчання, або своїх важко зароблених грошей через те, що їхній «ідол» обманув їх.

Ще більший злочин, ніж шахрайська схема Ethereum Max, – вважати, що Кім Кардаш’ян думає про когось іншого, окрім себе.

Кім, як тобі не соромно?