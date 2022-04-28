Сьогодні ціна SCRT (Secret) в реальному часі становить 4,79 долара, а добовий обсяг торгів складає 52 млн доларів. Протягом останніх 24 годин Secret зріс на 13,32%.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке SCRT, чи може він принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати токен SCRT, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати SCRT

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Що таке SCRT?

Secret (SCRT) — це блокчейн, в фокусі якого знаходиться конфіденційність, побудували на базі Cosmos. Його розумні контракти називаються секретними контрактами (Secret Contracts) і дозволяють DApps використовувати приватні дані в Secret, подібно тому, як розумні контракти працюють в інших блокчейнах.

Однак секретні контракти перетворюють зашифровані вхідні дані в зашифровані вихідні дані, не розкриваючи при цьому дані. Це стало можливим завдяки зашифрованому стану контракту під час виконання.

Конфіденційність даних забезпечується завдяки поєднанню протоколів шифрування та управління ключами в довіреному середовищі виконання (TEE).

Саме тому секретні контракти пропонують різноманітні варіанти конфіденційного використання, які традиційні блокчейни не змогли врахувати.

Чи варто купувати SCRT сьогодні?

Немає жодних сумнівів, у SCRT варто інвестувати, особливо якщо правильно обрати час. На жаль, не завжди його можна визначити заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Прогноз ціни на SCRT

CryptoNewsZ прогнозує, що наступний рік SCRT почне з ціною десь в середньому на рівні 8,40 долара. До кінця 2030 року токен може зрости до максимального значення в 27,37 долара.

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