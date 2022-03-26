За останні 24 години токен Axie Infinity (AXS) зріс більше ніж на 20%
У березні метавсесвіт та ігрові токени переживали нелегкі часи. Токени втратили значну частину своїх максимумів 2022 року. Але, здається, місяць може закінчитися на підйомі. Axie Infinity (AXS), один із основних токенів для ігор і метавсесвіту в світі, останніми днями набирає обертів. Розглянемо деякі деталі:
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Протягом останніх 24 годин AXS здорожчав на 20%.
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Зростання розпочалося після того, як розробник цієї гри оголосив про нові зміни в управлінні.
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В результаті цього підйому AXS сягнув нового двомісячного максимуму.
Джерело даних: Tradingview
Перспективи для Axie Infinity (AXS)
Довгостроковий прогноз для Axie Infinity (AXS) завжди був досить позитивним. Нестабільність монети, що спостерігається протягом останніх кількох тижнів, – це лише невелика ямка на її шляху, і, за прогнозами, цей рік буде чудовим для AXS. Зараз головне завдання – спостерігати, як монета буед підтримувати цей імпульс.
Те, що токен сягнув 2-місячного максимуму, має важливе значення, особливо якщо врахувати, наскільки низько впав AXS. Однак AXS – це не єдиний токен блокчейн-гри, який зростає. Дійсно після того, як з’явилася новина про те, що FTX і PUGB почали займатися криптовалютними іграми, майже всі токени ігор для заробітку отримали значні прибутки.
Проте AXS помітно виділяється: його тижневі здобутки складають 44%. Ми очікуємо, що монета зростатиме ще принаймні десь тиждень, а вже потім відкотиться.
Чи варто все-таки інвестувати в Axie Infinity (AXS)?
Були побоювання, що AXS, можливо, втратив свій імпульс. У 2021 році токен був лідером GameFi-сектору, однак зараз ця гра, творці якої надихаються NFT, продовжує зіштовхуватися з жорсткою конкуренцією з боку інших більш сучасних ігор.
Однак, незважаючи на це, очікуємо, що Axie продовжить відігравати важливу роль у GameFi-секторі. В довгострокові перспективі цей актив принесе інвесторам стабільний і гідний прибуток. Найбільший негативний ризик полягає в у зменшенні кількості активних щомісячних гравців через інших учасників GameFi.