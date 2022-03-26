У березні метавсесвіт та ігрові токени переживали нелегкі часи. Токени втратили значну частину своїх максимумів 2022 року. Але, здається, місяць може закінчитися на підйомі. Axie Infinity (AXS) , один із основних токенів для ігор і метавсесвіту в світі, останніми днями набирає обертів. Розглянемо деякі деталі:

Протягом останніх 24 годин AXS здорожчав на 20%.

Зростання розпочалося після того, як розробник цієї гри оголосив про нові зміни в управлінні.

В результаті цього підйому AXS сягнув нового двомісячного максимуму.

Джерело даних: Tradingview

Перспективи для Axie Infinity (AXS)

Довгостроковий прогноз для Axie Infinity (AXS) завжди був досить позитивним. Нестабільність монети, що спостерігається протягом останніх кількох тижнів, – це лише невелика ямка на її шляху, і, за прогнозами, цей рік буде чудовим для AXS. Зараз головне завдання – спостерігати, як монета буед підтримувати цей імпульс.

Те, що токен сягнув 2-місячного максимуму, має важливе значення, особливо якщо врахувати, наскільки низько впав AXS. Однак AXS – це не єдиний токен блокчейн-гри, який зростає. Дійсно після того, як з’явилася новина про те, що FTX і PUGB почали займатися криптовалютними іграми, майже всі токени ігор для заробітку отримали значні прибутки.

Проте AXS помітно виділяється: його тижневі здобутки складають 44%. Ми очікуємо, що монета зростатиме ще принаймні десь тиждень, а вже потім відкотиться.

Чи варто все-таки інвестувати в Axie Infinity (AXS)?

Були побоювання, що AXS, можливо, втратив свій імпульс. У 2021 році токен був лідером GameFi-сектору, однак зараз ця гра, творці якої надихаються NFT, продовжує зіштовхуватися з жорсткою конкуренцією з боку інших більш сучасних ігор.

Однак, незважаючи на це, очікуємо, що Axie продовжить відігравати важливу роль у GameFi-секторі. В довгострокові перспективі цей актив принесе інвесторам стабільний і гідний прибуток. Найбільший негативний ризик полягає в у зменшенні кількості активних щомісячних гравців через інших учасників GameFi.