За останній тиждень ThorChain (RUNE) зріс більше ніж на 60%

Монета ThorChain (RUNE) наразі демонструє найкращі результати серед криптовалют зі списку топ-100. За останні 7 днів монета збільшилася на 60%. Це відбувається у той час, коли інші криптоактиви намагаються знайти хоч якийсь гідний імпульс для зростання. Але чи зможе RUNE продовжити зростати?

На момент виходу статті RUNE торгувався на рівні 7,43 долара, тобто за останні 24 годин токен зріс майже на 18%.

Зростання ціни значною мірою зумовлене новинами про те, що ThorChain запустив торгівлю синтетичними активами.

Ми очікуємо, що ця динаміка збережеться і найближчими днями.

Джерело даних: Tradingview

Коли очікувати відкату ThorChain (RUNE)?

Як зазначалося вище, зростання, яке зараз демонструє ThorChain, значною мірою виникло через позитивні новини стосовно цієї мережі. Буквально днями платформа підтвердила, що запускає підтримку торгівлі синтетичними активами. Це означає, що тепер користувачі за допомогою RUNE можуть обмінюватися різними активами і торгувати іншими синтетичними активами DeFi на ThorChain.

Незабаром після того, як оприлюднили цю новину, RUNE зріс на 37%. Ця тенденція продовжується, і за тиждень токен збільшився на 63%. Цілком ймовірно, що тенденція до зростання набиратиме обертів, оскільки все більше інвесторів дізнаються про цю новину.

Проте ми очікуємо деякого відкату наприкінці тижня. На момент написання статті RUNE торгувався десь за 7,4 долара. В кінцевому підсумку монета стабілізується приблизно на рівні 6,5 долара.

Чи варто купувати ThorChain (RUNE)?

Так, варто придбати ThorChain (RUNE). Якщо чесно, цей проєкт дуже недооцінений, і зараз ми починаємо розуміти, наскільки перспективним він може бути.

Деякі аналітики вважають, що до кінця місяця токен може піднятися вище позначки в 10 доларів. Більше того, з довгострокової точки зору ThorChain є гідним активом, який варто додати до вашого інвестиційного портфелю.