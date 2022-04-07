Voyager Digital Ltd., одна з найбільш динамічно зростаючих криптовалютних платформ США, оприлюднила після попередніх підрахунків прибутки та інші ключові показники за останній фінансовий квартал, який завершився 31 березня 2022 року.

Стів Ерліх, генеральний директор і співзасновник Voyager, повідомив:

У кварталі, який закінчився 31 березня 2022 року, кількість облікових записів на Voyager продовжила зростати, з'явилося 115 000 нових фінансових рахунків, що десь на 10% більше, ніж було станом на 31 грудня 2021 року, і таких результатів вдалося досягти протягом надзвичайно складного кварталу, якщо говорити про обсяги спотового ринку. У цьому кварталі Voyager вдалося досягти своєї мети: розширити лінійку наших продуктів, поставити першу партію дебетових карток Voyager і додати робочий стіл Voyager до багатьох продуктів бета-версії. Ми, як і раніше, зосереджуємося на тому, щоб наша платформа стала одним із провідних гравців цифрового простору для споживачів, і очікуємо, що у 2022 році кількість наших клієнтів буде зростати.

Кількість перевірених користувачів становить 3,5 млн, обсяги нових депозитів налічують 400 млн доларів

Voyager оприлюднив ключові показники за останній фінансовий квартал. За попередніми підрахунками, загальний прибуток компанії за квартал становить приблизно 100-105 млн доларів. Це менше, ніж було за квартал, який завершився 31 грудня минулого року (тоді ці обсяги становили 164,8 млн доларів), але більше, ніж було рік тому (60,4 млн доларів).

Загальна кількість рахунків криптоплатформи, на яких є кошти, становить близько 1,2 мільйона, порівняно з 1,075 млн станом на 31 грудня та 274 000, які були рік тому.

Станом на 31 березня 2022 року в компанії було близько 3,5 млн підтверджених користувачів, для порівняння, станом на 31 грудня минулого року їх кількість становила 3,2 млн, а рік тому — 1 млн.

Чиста вартість нових депозитів за останній квартал становить приблизно 395 млн доларів, порівняно з 1,04 млрд доларів станом на 31 грудня.

Стів Ерліх додав:

Як обговорювалося під час останніх зборів, у 2021 році ми розширили нашу технологію, щоб забезпечити швидке зростання, адже впровадження криптовалют прискорилося, і тепер, у 2022 році, ми почали розширювати нашу лінійку продуктів і далі будемо випускати нові та вдосконалені продукти та послуги, а також будемо розширюватися географічно.