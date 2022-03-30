Протягом минулого тижня Dogelon Mars (ELON) мав одні з кращих результатів серед мем-монет. Приблизно за тиждень токен зріс майже на 40% і продемонстрував значний бичачий імпульс. Але як довго він зможе підтримувати висхідну тенденцію, перш ніж відбудеться великий розпродаж? Нижче зробимо аналізу, а спочатку зазначимо кілька важливих фактів:

За минулий тиждень Dogelon Mars випередив весь ринок майже на 15%.

Останні чотири дні поспіль монета закривалася вище.

Тільки за останні два дні ELON здорожчав більше ніж на 25%.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможуть бики зберегти висхідний тренд Dogelon Mars (ELON)?

Незважаючи на нещодавнє зростання, схоже, що цінова дія відскочила від двох важливих зон підтримки та опору. Насправді ELON намагався подолати зону опору в 0,0000012 долара, але бикам не вдалося здобути достатній попит. Однак монета наближається все ближче і ближче до цієї позначки і може подолати її найближчими днями.

Якщо це станеться, буде стійкий висхідний прорив, який може принести як мінімум 30% прибутку. Окрім того, настрої на ринку криптовалют пожвавлюються. Це означає, що апетит інвесторів до мем-монет, які в основному є спекулятивними активами, повертається. З цієї причини цілком ймовірно, що найближчим часом ELON буде демонструвати все більше і більше прибутків.

Чи вигідно зараз купувати Dogelon Mars?

Короткострокові трейдери мають спостерігати за позначкою в 0,0000012 долара. Якщо ця мем-монета зможе піднятися вище цього рівня, то, скоріше за все, варто очікувати подальших прибутків. Прогнозуємо, що перш ніж станеться відкат, монета зросте приблизно на 30%.

Отож, з огляду на цей факт, Dogelon стане гарною інвестицією. Однак з довгострокової точки зору було б краще почекати, доки настрої на ринку криптовалют повністю стабілізуються, а потім вже купувати цю монету.