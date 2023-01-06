За рік кількість біткоїн-мільйонерів зменшилася на 73%

Основні тези

На початку 2022 року вартість криптогалузі оцінювалася десь в 3 трлн доларів, а зараз – 800 млрд доларів

Після 2022 року біткоїн-мільйонерів стало на 73% менше

Біткоїн знизився на 75% від свого історичного максимуму, що дорівнював майже 69 000 доларів

На початку року 25% пропозиції біткоїнів були збитковим, зараз – понад 50%

Кількість інвесторів, які володіють більше ніж 1 BTC, зросла на 20%, оскільки цей актив став більш доступним

Колись крипторинок оцінювався в 3 трлн доларів. Якщо бути точним, це було в листопаді 2021 року, тоді біткоїн торгувався на рекордно високому рівні – десь за 69 000 доларів.

Та потім настав 2022 рік. В результаті друку грошей через COVID, через війну в Україні та проблеми з ланцюгами поставок спалахнула інфляція, а це означає, що центральні банки в усьому світі були змушені підвищити ставки, щоб приборкати кризу вартості життя, яка активно набирала обертів.

Оскільки з ринків зникла дешева ліквідність, біткоїн – і криптовалюта в цілому – відчули цей тиск. Ми бачили, як обвалилася десятка кращих криптовалют, як одна з найкращих бірж виявилася картковим будинком, а також безліч інших банкрутств та скандалів.

Збитки перевищили 2 трлн доларів, причому біткоїн втратив три чверті своєї вартості і на момент написання статті торгувався за 16 800 доларів.

Біткоїн-мільйонери

Якщо поглянути на мережеві дані з bitinfocharts.com, бачимо, що біткоїн-мільйонери мруть як мухи. На початку 2022 року було 90 000 адрес, на яких біткоїнів було на понад мільйон доларів. Сьогодні їхня кількість становить 24 000, тобто вона знизилась на 73%.

«Мережеві дані підсумовують те, що стає яскраво очевидним, якщо поглянути на графік цін на біткоїн: вечірка закінчилася, й інвестори більше не думають позбуватися своїх запасів біткоїну, принаймні в найближчому майбутньому! Майже три чверті біткоїн-мільйонерів, які втратили цей статус, мабуть, найкраще підкреслюють той факт, наскільки жахливим став 2022 рік для інвесторів», – заявив Макс Купленд, директор CoinJournal.

У 2022 році відсоток збиткових пропозицій подвоївся

До 2022 року біткоїн приносив вражаючі прибутки. Саме тому основна частина його пропозицій була прибутковою, і на початку року лише 25% пропозицій були збитковими. До кінця року цей показник подвоївся і перевищив 50% – це ще одна приголомшлива статистика, якщо врахувати, що біткоїн був найефективнішим класом активів у світі протягом попередніх десяти років.

Адреси, що містять більше 1 BTC

З іншого боку, оскільки біткоїн настільки здешевшав порівняно з минулим роком, кількість адрес, що містять один біткоїн або більше (або, як їх називають «whole coiners»), є рекордно високою, навіть якщо вартість цих адрес в доларах значно просідає.

На початку 2022 року було понад 814 000 адрес, на яких зберігалося більше 1 BTC. На кінець року ця цифра перевищила 978 000, тобто зросла на 20%.

Якщо подивитися на наведений нижче графік і розглянути 2022 рік більш детально, можна побачити, що після трьох великих скандалів 2022 року – смертельний обвал Luna, банкрутство Celsius і викриття шахрайства у FTX – кількість таких біткоїн-адрес різко зростала.

Падіння настроїв відповідає падінню цін

Чи не найбільша проблема 2022 року, можливо, пов’язана з цими скандалами. Репутація криптовалюти сильно постраждала, особливо через шокуючий крах FTX та її опального колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда.

Згідно з опитуванням CNBC, яке проводилося в листопаді 2022 року, наразі лише 8% американців позитивно ставляться до криптовалюти.

Криптоінвестори вже бачили подібне падіння у відсотках і раніше, і, звичайно, після цього ринок відновлювався. Однак цього разу криптовалюта вперше у своїй історії стала свідком рецесії загальної економіки.

Досі діяли нульові (або від’ємні) відсоткові ставки, та активно працював грошовий друкарський станок. Зараз ми перебуваємо в новому середовищі, і криптоінвесторам стало важко. Вони сподіваються, що 2023 рік зможе відновити популярність криптовалюти та дещо покращить репутацію цього пораненого класу активів.

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Методика дослідження

Дані адрес були взяті з мережевих даних. Дані про ціни отримали від Yahoo Finance.