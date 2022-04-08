Як стало відомо Coin Journal з пресрелізу, за рік купівельні обсяги Stacks на Okcoin зросли на 43%. Okcoin — це одна з найбільших криптовалютних платформ у світі, яка активно розвивається. За допомогою Stacks можна брати та давати в позику біткоїн, він забезпечує роботу ринків прогнозів тощо.

На стейблкоїни припадає більше третини обсягу торгівлі

Також зазначили, що в першому кварталі цього року торгівля стейблкоїнами становила 34% обсягу інституційної торгівлі на платформі, що на 210% більше, ніж рік тому.

Диверсифікація діяльності з використанням біткоїнів

Інституційні інвестори продемонстрували постійно зростаючий інтерес до диверсифікації своєї діяльності з використанням біткоїнів.

Такі тенденції виникають, бо за останній рік підвищились темпи зростання інфляції по усьому світу, саме тому люди розглядають флагманські криптовалюти і стейблкоїни як інструмент захисту від падіння купівельної спроможності традиційних валют.

Джейсон Лау, головний виконавчий директор Okcoin, заявив:

Активність інституційної торгівлі, що спостерігається на Okcoin, відображає макроекономічні очікування того, що інфляція буде зростати й надалі. Біткоїн є дефіцитним активом, тому його часто обирали як інструмент захисту від інфляції, але тепер ми бачимо, як великі інвестори йдуть ще далі та обирають децентралізоване кредитування та позики в біткоїнах, вирощування прибутку тощо. Хоча стейблкоїни не пропонують підвищення цін, та вони дають можливість заробити на DeFi і є ідеальним поєднанням стабільності та ліквідності, що особливо приваблює інвесторів сьогодні.

Інституційні інвестори все частіше обирають Tether, UST, USDK

В січні цього року інституційні інвестори вперше придбали на біржі Tether (USDT), найбільшу стабільну монету за ринковою капіталізацією, більшу навіть за біткоїн. Того місяця інфляція в США досягла 7,5%, що стало найвищим показником за майже чотири десятиліття.

У першому кварталі року купівельні обсяги TerraUSD (UST) збільшились на 470%, а USDK – на 365%.

Великі інвестиції в DIKO та NYC

Також інвестори багато вкладають в Arkadiko (DIKO). Від останнього кварталу минулого року до першого кварталу цього року купівельні обсяги в цій мережі, яка працює на базі Stacks і займається погашенням кредитів у біткоїнах, зросли на 480%.

У першому кварталі року зросли і обсяги NYCCoin (NYC), що також працює на Stacks, вони збільшились на 134%. Цей актив, яким можна скористатися для стейкінгу і заробити при цьому прибуток у біткоїнах, вивели на ринок у січні цього року.