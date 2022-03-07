За сім днів ціна токена WAVES зросла на 100% і ось чому
Токен WAVES затьмарив загальний ринок криптовалют своїми вражаючими прибутками. За минулий тиждень його вартість зросла більше ніж вдвічі. Обсяг торгів також зріс більше ніж на 200% за останні сім днів.
На момент написання статті WAVES торгувався за 18,82 долара, тобто за останню добу токен здорожчав на 2,5%.
Той факт, що WAVES зростає, дає надію крипторинку, особливо якщо враховувати, що більшість провідних токенів, зокрема біткоїн, стрімко падають через російсько-українську війну.
Давайте ж тепер глибоко зануримося і розберемося, чому цей токен дорожчає.
Чому зростає ціна токена WAVES?
Перш ніж обговорювати ціновий рух, важливо спочатку пояснити, що таке токен WAVES.
Токен WAVES — це нативна криптовалюта блокчейн-мережі WAVES, що є блокчейном з відкритим вихідним кодом, який дозволяє використовувати смарт-контракти та децентралізовані додатки (DApps).
Нинішнє зростання ціни WAVES спровокували три основні фактори, серед яких: біржа Binance оголосила про те, що почне приймати WAVES; оновлення WAVES 2.0 і майбутній запуск метавсесвіту WAVES, який має відбутися пізніше цього місяця.
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Заява Binance
Binance заявила про те, що почне приймати токени WAVES в якості застави на своїй кредитній платформі, і це стало основним рушієм, що сприяв зростанню цін на WAVES. На біржі Binance також повідомили, що прийматимуть THETA, SLP, MATIC в якості заставних активів.
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Оновлення WAVES 2.0
Нещодавно компанія WAVES оголосила, що збираються випустити оновлення WAVES 2.0, щоб за допомогою підтримки віртуальної машини Ethereum (EVM) покращити взаємодію з іншими мережами. Завдяки цьому оновленню користувачі також зможуть отримати доступ до цифрових активів у кількох основних мережах.
Окрім того, WAVES оголосив про інтеграцію з багатоланцюговим хабом Allbridge, що має забезпечити зв'язок WAVES із кількома мережами EVM і не-EVM.
Після інтеграції Олбрідж заявив:
«Наша мета — створити унікальний міст між Waves і мережами, що підтримують EVM, а також ланцюгами, які не підтримують EVM, наприклад, NEAR Protocol, Solana і Terra».
Більше того, цей проєкт також створив компанію WAVES Labs, що знаходиться в Маямі, і яка займається розробкою продуктів для американського ринку, а також прагне створити фонд на суму 150 мільйонів доларів, який буде займатися впровадженням токена в Сполучених Штатах.