За сім днів ціна токена WAVES зросла на 100% і ось чому

Токен WAVES затьмарив загальний ринок криптовалют своїми вражаючими прибутками. За минулий тиждень його вартість зросла більше ніж вдвічі. Обсяг торгів також зріс більше ніж на 200% за останні сім днів.

На момент написання статті WAVES торгувався за 18,82 долара, тобто за останню добу токен здорожчав на 2,5%.

Той факт, що WAVES зростає, дає надію крипторинку, особливо якщо враховувати, що більшість провідних токенів, зокрема біткоїн, стрімко падають через російсько-українську війну.

Давайте ж тепер глибоко зануримося і розберемося, чому цей токен дорожчає.

Чому зростає ціна токена WAVES?

Перш ніж обговорювати ціновий рух, важливо спочатку пояснити, що таке токен WAVES.

Токен WAVES — це нативна криптовалюта блокчейн-мережі WAVES, що є блокчейном з відкритим вихідним кодом, який дозволяє використовувати смарт-контракти та децентралізовані додатки (DApps).

Нинішнє зростання ціни WAVES спровокували три основні фактори, серед яких: біржа Binance оголосила про те, що почне приймати WAVES; оновлення WAVES 2.0 і майбутній запуск метавсесвіту WAVES, який має відбутися пізніше цього місяця.

Заява Binance

Binance заявила про те, що почне приймати токени WAVES в якості застави на своїй кредитній платформі, і це стало основним рушієм, що сприяв зростанню цін на WAVES. На біржі Binance також повідомили, що прийматимуть THETA, SLP, MATIC в якості заставних активів.

Оновлення WAVES 2.0

Нещодавно компанія WAVES оголосила, що збираються випустити оновлення WAVES 2.0, щоб за допомогою підтримки віртуальної машини Ethereum (EVM) покращити взаємодію з іншими мережами. Завдяки цьому оновленню користувачі також зможуть отримати доступ до цифрових активів у кількох основних мережах.

Окрім того, WAVES оголосив про інтеграцію з багатоланцюговим хабом Allbridge, що має забезпечити зв'язок WAVES із кількома мережами EVM і не-EVM.

Після інтеграції Олбрідж заявив:

«Наша мета — створити унікальний міст між Waves і мережами, що підтримують EVM, а також ланцюгами, які не підтримують EVM, наприклад, NEAR Protocol, Solana і Terra».

Більше того, цей проєкт також створив компанію WAVES Labs, що знаходиться в Маямі, і яка займається розробкою продуктів для американського ринку, а також прагне створити фонд на суму 150 мільйонів доларів, який буде займатися впровадженням токена в Сполучених Штатах.