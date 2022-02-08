За сім днів ціна Ripple (XRP) зросла на 43%. І ось що цьому сприяло

Ripple показав вражаючу результативність і за останній тиждень увійшов у десятку тих, хто має набільші прибутки. Він йде вперед і навіть перевершив гігантів, як-от Solana і Cardano, адже увійшов до п’ятірки найкращих криптовалют з точки зору розміру ринкової капіталізації.

Ripple (XRP) в даний час торгується на рівні 0,8519 долара, сьогодні він зріс на 9,05%. Обсяг торгівлі за останні 24 години склав 5,5 мільярда доларів.

Причини зростання ціни Ripple (XRP)

Перш ніж зануритися в те, чому ціна на Ripple зростає, важливо спочатку прояснити, що таке Ripple для тих, хто, можливо, бачить його вперше.

Коротко кажучи, Ripple (XRP), який зазвичай називають просто XRP, є нативним токеном цифрової платіжної платформи RippleNet на базі блокчейну, яку розробила компанія під назвою Ripple.

Тепер давайте розберемося, чому ціна XRP зростає.

Однією з причин поточного зростання ціни Ripple є загальна результативність інших криптовалют, оскільки криптовалютний ринок намагається відновитися після недавнього падіння. Загальна ринкова капіталізація криптовалют за минулий тиждень зросла більше ніж на 2 трильйони доларів, а Ethereum і біткоїн піднялися вище 3100 і 44 000 доларів відповідно.

У зв'язку з тим, що ціни на криптовалюти зростають, інвесторам стало зручніше користуватися ними.

Судова справа Ripple проти SEC США

Іншою причиною нинішнього зростання ціни Ripple є судова справа Ripple проти SEC США, слухання якої розпочалося у грудні 2020 року.

Нещодавно суддя Аналіса Торрес наказала розкрити у справі три документи після того, як адвокат Джон Дітон заявив, що буде важко співвіднести ціну Ripple з заявами Ripple, а також, що прокурор повинен довести, що токен XRP продавався в США.

Джон повідомив:

«Буде майже неможливо довести реальну кореляцію між ціною #XRP і публічними заявами @Ripple (тобто партнерства). Окрім того, SEC має довести, що Гарлінгхаус і Ларсен продавали #XRP у США».

Аналітики вважають, що справа може завершитися до квітня 2022 року. Будь-який позитивний результат на користь Ripple, ймовірно, призведе до величезного зростання ціни токена XRP, адже на ринку уже спостерігаються певні позитивні зміни в очікуванні завершення судової справи.