На думку аналітика, російсько-українська криза, підвищення ставок та нові правила щодо криптовалют у США можуть стати «ідеальним штормом», який опустить біткоїн до 30 000 доларів.

Біткоїн упав до мінімуму в 36 500 доларів і через невизначеність інвесторів не зміг утриматися вище 38 тисяч доларів.

Протягом останніх 24 годин біткоїн знизився на 3%, при цьому у вівторок у внутрішньоденній торгівлі він сягнув мінімуму в 36 500 доларів.

Минулого тижня ця криптовалюта знизилася більше ніж на 11% і досить істотно просіла в понеділок, бо збіглися макрофактори, які, за словами аналітиків, можуть створити «ідеальний шторм» з негативних цінових факторів.

На момент написання статті криптовалюта піднялася вище 37 тисяч доларів, але залишається слабкою. За словами одного аналітика, через поточні ринкові умови ціна на BTC може опуститися нижче основного рівня підтримки на позначці 30 000 доларів.

Можливо, це «ідеальний шторм»

У понеділок президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав незалежність самопроголошених Донецької та Луганської республік. Потім він дав наказ вводити війська в регіони України, у відповідь на це США та Європейський Союз ввели санкції. Також зібралася Рада Безпеки ООН і засудила цей крок Путіна.

Ціна біткоїну відреагувала разом із акціями і сягнула багатотижневого мінімуму, ймовірно, продовжить падати й надалі. У понеділок американські ринки не працювали, бо був День президентів.

Додатковий негативний тиск виникає через хвилювання серед інвесторів, адже Федеральна резервна система США планує здійснити перше з декількох підвищень ставок.

Тим часом криптовалютний ринок очікує змін в американських регуляторних органах, і скоро має з'явитися розпорядження з Білого дому.

«Криза в Україні, а на додаток підвищення процентних ставок та введення криптовалютних регулювань у США, може створити ідеальний шторм, який підштовхне біткоїн до рівня в 30 000 доларів», – заявив Вінстон Ма з CloudTree Ventures.

За його словами, біткоїн продовжує поводитися «подібно високотехнологічним активам, які розвиваються», і настрої щодо ризиків можуть дуже позначитися на крипторинках.

Криптоаналітик KALEO стверджує, що біткоїн може піднятися до 40 000 доларів і вище. Однак він ще досить слабкий і може знайти наступний значний рівень підтримки на позначці 32 000 доларів.

«BTC знайшов підтримку на рівні мінімуму 3 лютого, де ми бачили бичачий підйом. Структура макрорівня й досі виглядає слабкою, і я не беруся стверджувати, що буде відскік, принаймні якщо біткоїн не підніметься вище 40 тисяч доларів. Очікуємо, що і надалі він буде опускатися, доки не сягне десь приблизно 32 тисяч доларів», – повідомив він.

На момент написання статті біткоїн торгувався приблизно за 37 785 доларів.