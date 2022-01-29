Протягом кількох останніх тижнів криптовалюти зазнавали втрат, наслідуючи приклад ринків акцій, яка падали на тлі широкого розпродажу, що виник через інфляцію та монетарні політики центральних банків.

Загальна ринкова капіталізація на ринку криптовалют упала з максимуму в 3 трильйони доларів, що був наприкінці минулого року, до нинішніх близько 1,7 трильйона доларів. З того часу, як у листопаді розпочалося широке падіння ринку, що триває й до нині, більшість криптовалют втратили більше половини своєї вартості в доларах США.

Та, незважаючи на ведмежі прогнози для ринків, криптоаналітик Джастін Беннетт вважає, що бичачий ринок ще не завершився.

У коментарях, які розділилися, коли біткоїн та інші криптоактиви боролися за те, щоб відскочити від мінімумів цього тижня, Беннетт зазначив, що, перш ніж розпочнеться інша корекція, може статися «ще один розрив». На його думку, такий сценарій відбудеться наприкінці 2022 або на початку наступного року.

«Не думаю, що криптовалютний бичий ринок закінчився. Ринки не руйнуються тоді, коли цього всі очікують, а зараз усі цього очікують», – сказав аналітик.

I don't think the #crypto bull market has ended. Markets don't crash when everyone expects them to, and right now, everyone expects it. My base case is for one more melt-up this year, followed by a correction in either late 2022 or 2023.$BTC — Justin Bennett (@JustinBennettFX) January 26, 2022

Беннетт, чий коментар з'явився після останнього засідання Федеральної резервної системи США з питань монетарної політики, вважає, що дії центрального банку США може бути не такими агресивними, як пропонували після засідання FOMC.

Він розглядає сценарій, коли ФРС може скористатися «потужною зброєю» на випадок, якщо фондові ринки продовжать й далі просуватися на територію корекції. У такому разі центральний банк міг би обрати стабільність ринку замість того, щоб агресивно продовжувати посилювати заходи.

Аналітик говорить, що за таким прогнозом, в короткостроковій перспективі можуть знову початися коливання, а це свідчить про те, що є шанс, що ринки якийсь час будуть зростати, а потім знову впадуть. Він каже, що ринок буде переживати «кілька цікавих місяців незалежно від того».

Цього тижня біткоїн сягнув мінімуму в 33 000 доларів, а в п'ятницю відновився до 37 100 доларів. За словами Беннетта, через поточне відновлення пара BTC/USD може спробувати подолати поріг в районі 40-42 тис. доларів. Якщо це не вдасться, і біткоїн впаде нижче 35 тис. доларів, він може направитися до позначки в 28-30 тис. доларів, і психологічні 20 тис. доларів стануть наступною зоною, в якій попит може змінитися.

За даними CoinGecko, за минулий тиждень флагманська криптовалюта впала майже на 8% і торгується на 46% нижче порівняно з піком в 69 044 долари, який зафіксували 10 листопада.

Ether (ETH), нативний токен на платформі смарт-контрактів Ethereum, перш ніж відновився, впав до мінімальних 2100 доларів. На даний момент криптовалюта коливається в районі 2431 доларів, тобто на цьому тижні знизилася майже на 20% і торгується на 50% нижче свого максимуму в 4878 доларів.