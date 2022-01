Протягом кількох останніх тижнів криптовалюти зазнавали втрат, наслідуючи приклад ринків акцій, яка падали на тлі широкого розпродажу, що виник через інфляцію та монетарні політики центральних банків.

Загальна ринкова капіталізація на ринку криптовалют упала з максимуму в 3 трильйони доларів, що був наприкінці минулого року, до нинішніх близько 1,7 трильйона доларів. З того часу, як у листопаді розпочалося широке падіння ринку, що триває й до нині, більшість криптовалют втратили більше половини своєї вартості в доларах США.

Та, незважаючи на ведмежі прогнози для ринків, криптоаналітик Джастін Беннетт вважає, що бичачий ринок ще не завершився.

У коментарях, які розділилися, коли біткоїн та інші криптоактиви боролися за те, щоб відскочити від мінімумів цього тижня, Беннетт зазначив, що, перш ніж розпочнеться інша корекція, може статися «ще один розрив». На його думку, такий сценарій відбудеться наприкінці 2022 або на початку наступного року.

«Не думаю, що криптовалютний бичий ринок закінчився. Ринки не руйнуються тоді, коли цього всі очікують, а зараз усі цього очікують», – сказав аналітик.

I don't think the #crypto bull market has ended.

Markets don't crash when everyone expects them to, and right now, everyone expects it.

My base case is for one more melt-up this year, followed by a correction in either late 2022 or 2023.$BTC

— Justin Bennett (@JustinBennettFX) January 26, 2022