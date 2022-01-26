За розміром загальної заблокованої вартості Fantom (FTM) займає четверте місце серед найбільших блокчейнів у децентралізованих фінансах (DeFi).

Засновник Capriole Чарльз Едвардз стверджує, що Fantom все ще дуже недооцінений і має величезний потенціал. Аналітик повідомив це, навіть незважаючи на те, що з точки зору загальної заблокованої вартості (TVL) Fantom (FTM) знизився на 13% за останні 24 години.

«Останнім часом Fantom мав неймовірний успіх, проте він все ще залишається найдешевшим багатомільярдним проєктом рівня 1, хоча і з величезною маржою», – написав аналітик у Twitter у середу.

За розміром загальної заблокованої вартості протокол децентралізованого фінансування (DeFi) Fantom займає 4-е місце після лідерів Ethereum (ETH), Terra (LUNA) і Binance Smart Chain (BSC).

Fantom (FTM) у DeFi

Дивлячись на таблицю лідерів екосистеми DeFi за розміром TVL, бачимо, що Ethereum, як найбільший блокчейн, займає сильну позицію і має понад 118,6 мільярда доларів, що заблоковані в 415 протоколах. Terra (LUNA) має понад 12,3 мільярда доларів в 17 протоколах, а BSC посідає 3-ю сходинку і має понад 12,3 мільярда доларів, що заблоковані в більше ніж 290 протоколах.

За даними від платформи відстеження децентралізованих фінансів DeFiLlama, TVL блокчейн-мережі Fantom складає 11,01 мільярда доларів, що розподілені між 131 протоколом, серед яких MultiChain (MULTI), SpookySwap (BOO), Yearn Finance (YFI) і Curve (CRV).

За минулий тиждень загальна заблокована вартість цього проєкту зросла на 39%.

Дійсно на минулих вихідних ланцюг Fantom, протокол рівня 1, який може похвалитися дуже високою масштабованістю і дешевими транзакціями, ненадовго обігнав BSC, а потім через падіння його TVL він повернувся на 4-е місце.

Ціни FTM

Токени Fantom залучати все більше інвесторів, які хочуть мати високу прибутковість і швидкі транзакції, тому цей блокчейн рівня 1 випереджає таких конкурентів, як Avalanche (AVAX), Solana (SOL) і Polygon (MATIC).

На ринку ціна токена FTM зросла на 2% за останні 24 години, оскільки «бики» прагнуть підвищити ціну після загального розпродажу на крипторинку. Пара FTM/USD торгується близько 2,36 долара, тобто за останній тиждень вона здешевшела на 20%. Наразі ціна нижча на 33% від історичного максимуму в 3,46 долара, що спостерігався в жовтні минулого року.