За останні 24 години біткоїн зріс на 6%, а його приріст за минулий тиждень становить 18%, він продовжує зростати на тлі розпродажу на фондовому ринку.

Маркус Сотіріу, аналітик британськой брокерської платформи цифрових активів GlobalBlock, заявляє, що біткоїн здійснив великий крок, і в результаті чого еталонна криптовалюта «відокремилася» від фондового ринку.

У вівторок Сотіріу написав замітку, де повідомив, що «неймовірні» прибутки BTC цього тижня свідчать про те, що, можливо, крипторинок збирається відокремитися від акцій. Він зазначає, що, ймовірно, це може статися найближчим часом.

Дійсно, дивлячись на фондовий ринок, ми бачимо, що у вівторок індекс S&P 500 знову в черговий раз закрив день в мінусі, його втрати склали більше 1,5%.

Чому біткоїн дорожчає сьогодні?

Коментуючи нещодавню кореляцію між біткоїном та акціями, стратег GlobalBlock сказав, що вона спостерігалася «впродовж кількох місяців». Однак криптовалюта сигналізує про те, що, ймовірно, вдасться позбутися цієї кореляції, хоча, можливо, і ненадовго.

Сотіріу пояснив, чому біткоїн зростає, коли S&P 500 падає:

«Біткоїн демонструє зростання частково через те, що він не потребує дозволу і є стійким до цензури способом передачі вартості, його використовують під час кризи в Україні, а також у політичних заворушеннях у Канаді».

Але цього тижня BTC затьмарив не лише акції. Флагманська криптовалюта перевершує золото, яке минулого тижня зростало, коли біткоїн падав разом із акціями. Сьогодні, хоча золото і зросло більше ніж на 2% і сягнуло максимуму в 1945 доларів, та воно відстає від BTC, який здорожчав на 6%.

«[також] вражає, що після тижня геополітичної невизначеності біткоїн випереджає золото, яке користується репутацією безпечного активу-сховища», – зазначив Сотіріу.

Чи може біткоїн піднятися вище?

Генеральний директор Real Vision Рауль Пал вважає, що така ситуація можлива, і вказує на те, що поточні перспективи ринку криптовалют «дуже схожі на ті, що були у березні 2020 року».

«Тоді така ситуація виникла через сумні новини (пандемія та глобальна ізоляція), і біткоїн дуже різко впав, але не зміг сягнути нового мінімуму», — написав він у Твіттері, коли біткоїн перевищив 44 000 доларів.

На думку Пала, зараз подібна макрокартина спостерігається в нинішніх обставинах, коли відбувається війна в Україні, підвищують ставки та зростає ціна на нафту, яка досягла 105 доларів за барель. Зараз 2022 рік, і це вже інший час. Він вважає, що оскільки біткоїн не впав до нового мінімуму, це свідчить про те, що «можливо, зараз макроумови більш позитивні для криптовалюти».

Але він також закликає бути обережними і відзначає, що кінець розпродажу технологічних акцій може спричинити новий крах криптовалют.