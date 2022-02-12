У компанії Uber ведуться розмови про те, щоб долучитися до криптопростору, про це повідомив у п'ятницю виконавчий директор компанії Дара Хосровшахі агенції Bloomberg .

Проте компанія хоче бачити менш дорогий і більш екологічний механізм обміну, додав керівник Uber.

Генеральний директор компанії Uber, яка займається перевезеннями і присутня в багатьох містах по всьому світу, заявив, що в майбутньому компанія «рано чи пізно» буде приймати платежі в криптовалюті.

Про це Дара Хосровшахі повідомив у п'ятницю в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що в компанії продовжують обговорювати цю ідею, і що вони «безперечно» долучаться до криптопростору, коли для цього буде правильний час та умови.

«Ми уважно спостерігаємо за цим. І якщо ви запитаєте, чи збирається Uber приймати криптовалюту в майбутньому, відповідь буде однозначно так. У свій час. Це не правильна позиція, але буде так».

Керівник Uber пояснив, що насторожує їхню компанію, вказуючи на механізм обміну. Він сказав, що нинішній механізм транзакцій є дорогим і «шкідливим для навколишнього середовища».

«Оскільки механізм обміну стає менш дорогим і більш екологічним, гадаю, ви побачите, що ми певною мірою долучимося до криптопростору», – повідомив він Bloomberg.

Хосровшахі зауважив, що вважає біткоїн гарним способом збереження вартості.

У п’ятницю акції Uber впали на 7%, бо фінансовий відділ компанії не врахував оцінки аналітиків. Компанія скоригувала прибутки на 2024 рік до 5 мільярдів доларів, що нижче прогнозованих показників у 5,7 мільярда доларів.