Протягом останніх кількох років криптовалюти активно поширюються, і експерти вважають, що це тільки початок.

У нещодавньому інтерв’ю CoinDesk Фред Тіль, генеральний директор Marathon Digital, з упевненістю сказав, що впровадження біткоїну та інших криптовалют й далі буде зростати.

Цю заяву Тіль зробив під час конференції Bitcoin 2022, що проходить в Маямі. Генеральний директор Marathon Digital високо оцінив зростання популярності криптовалют у Латинській Америці.

Сальвадор став першою країною, яка визнала біткоїн законним платіжним засобом, це сталося у вересні минулого року. Тіль сказав, що цей крок піде країні на користь, оскільки він сприяє більшому поширенню криптовалют в Латинській Америці, Африці та Європі.

Тіль додав, що впровадження біткоїну буде відбуватися швидше, аніж інших криптовалют. Він заявив:

«Впровадження біткоїну буде відбуватися більш швидкими темпами, адже він залишається основною криптовалютою і зазнає серйозного регулювання. Це товар, і ми знаємо, як він оподатковується, та як його зберігати. Отож, все, що веде до подальшого поширення біткоїну, має важливе значення».

Тіль зазначив, що Латинська Америка стала одним із найбільших ринків біткоїну, тому що цей актив пропонує різні варіанти використання. В якості прикладу він навів Сальвадор, де понад 20% ВВП припадає на грошові перекази.

Завдяки криптовалютамм люди більше не потрібно платити величезні суми, щоб відправити гроші в іншу частину світу, а ця проблема мучила їх у традиційній фінансовій системі. Саме тому в Латинській Америці та Африці криптовалюти поширюються швидкими темпами.

Крім того, біткоїн та інші криптовалюти служать безпечним сховищем для тих людей, які живуть у країнах з високим рівнем інфляції.

Біткоїн залишається основною криптовалютою у світі, його частка на ринку становить понад 40%. На момент виходу статті біткоїн торгувався вище 43 000 доларів.