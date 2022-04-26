Невзаємозамінні токени стають дедалі популярнішими в секторі мистецтва та розваг, і, за прогнозами, найближчими роками вони наберуть ще більших масштабів.

Хелен Хай, голова благодійного фонду Binance Charity Foundation, вважає, що невзаємозамінні токени (NFT) є технологічним натхненням для митців і творців контенту. Про це вона заявила в інтерв’ю під час паризького саміту Blockchain Week.

За словами виконавчого директора Binance, завдяки NFT митцям стало легше заявити про себе світу, висловлювати свої ідеї та отримувати за свою роботу гарні гроші.

Вона навела приклад африканського NFT-художника, який заробляє гроші на NFT-маркетплейсі Binance. Цей художник почав будувати школу для художників в Африці, щоб більше людей мали змогу реалізувати свої творчі здібності.

Хай сказала, що Binance займається тим, щоб створити безпечне середовище для художників, щоб ті могли процвітати та використовувати блокчейн-технологію. Вона заявила:

«Ми будемо намагатися внести в цю галузь більш цінний контент, який дійсно має довгострокову цінність. Я слідкую за всім, про що говорять люди. Одним із основних принципів Binance є захист користувачів, адже я не хочу, щоб ви приходили на нашу платформу, купували щось, а через три місяці всі ваші заощадження, які ви збирали роками, перетворювалися на ніщо. І тоді ви більше не захочете працювати з нашою платформою. А це те, чого ми не хочемо. Якщо ми хочемо надавати вам певні послуги, нам потрібно принаймні провести деякі перевірки».

Керівниця Binance додала, що криптовалюта — це лише перший рівень блокчейн-технології. Завдяки появі NFT і метавсесвіту, у галузі буде ще більше інновацій, якими можна буде скористатися. Вона сказала:

«Криптовалюта – це лише перший рівень передачі вартості, але існують й інші форми. Наприклад, NFT. Та далі буде більше, можливо, щось таке з’явиться у метавсесвіті. На мою думку, очевидно, що криптовалюта рухається вперед, якщо говорити про те, як вона допомагає блокчейну досягти його кінцевої мети, а саме без проблем передавати вартість».

Binance залишається найбільшою криптовалютною біржею у світі, її щоденний обсяг торгівлі більше ніж вдвічі перевищує той, що мають її найближчі конкуренти, зокрема Coinbase, Kraken і FTX.