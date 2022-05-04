Інвестор-мільярдер Воррен Баффет є одним із найбільших критиків біткоїну, і під час нещодавньої промови він знову напав на цю криптовалюту.

Генеральний директор Berkshire Hathaway Воррен Баффет розкритикував біткоїн під час щорічних зборів акціонерів. За словами Баффета, біткоїн не робить нічого, і він не придбав би його, навіть якби його продавали за 25 доларів. Він заявив:

«Я не знаю, він буде зростати чи падати наступного року, чи за 5 років, чи за 10. Але є одна річ, в якій я впевнений майже на 100%, це те, що він нічого не виробляє. У ньому є ось магічне, і люди додають магічне до багатьох речей. Якби ви сказали мені, що володієте всіма біткоїнами світу, і запропонували мені його за 25 доларів, я б і тоді не придбав його, бо що мені з ним робити? Так чи інакше мені б довелося продати його вам назад. А отже, це нічого не дає».

Протягом останніх кількох років Баффет кілька разів критикував біткоїн. Однак це не завадило ринку криптовалют розвиватися та збільшуватися. У листопаді 2021 року криптовалютна екосистема досягла рекордного рівня в 3 трлн доларів, й експерти ринку вважають, що найближчими роками вона буде зростати далі.

Віце-голова Berkshire Hathaway Чарлі Мангер також розкритикував біткоїн і заявив:

«У своєму житті я намагаюся уникати дурних і злих речей, які змушують мене виглядати погано, а біткоїн підпадає під усі ці три пункти».

Біткоїн залишається найбільшою криптовалютою у світі, його частка на ринку становить 41%. Загальна ринкова капіталізація біткоїну наближається до 750 млрд доларів, а це нижче на понад 1 трлн доларів, ніж було шість місяців тому.

Останні кілька тижнів біткоїн з потугами намагається подолати позначку в 40 тисяч доларів. У листопаді 2021 року біткоїн досяг історичного максимуму в 69 тисяч доларів, але відтоді втратив понад 40% своєї вартості.

На ринку посилюються ведмежі настрої, і короткостроковий прогноз для ринку зараз негативний.