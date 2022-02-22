Ринок криптовалют знову спостерігає падіння всього за декілька днів після спроби виправити попередню корекцію. Біткоїн, основна криптовалюта, впав на 12% за останні 7 днів і зараз опускається нижче 37 150 доларів.

Ethereum впав на 6% за день, а більшість з десяти найбільших криптовалют, як-от Cardano (ADA), XRP і Solana (SOL), сьогодні впали приблизно на 4%.

Деякі з них, наприклад, Shiba Inu (SHIB), Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) і Polygon (MATIC), впали на двозначний відсоток, а загальна ринкова капіталізація знизилася до 1,67 трильйона доларів.

Падіння цін на біткоїн та російсько-українська криза

Однією з головних причин падіння біткоїну є геополітична напруженість, що виникла між Росією та Україною.

Учора Росія оголосила, що визнає незалежність двох окремих східноукраїнських регіонів – Донецької Народної Республіки (ДНР) та Луганської Народної Республіки (ЛНР). Після цього повідомлення Росія почала одразу перекидати свої війська в регіони ДНР і ЛНР.

Після заяви Путіна індекс Московської біржі (MOEX) знизився приблизно на 10,5%, ф'ючерси Nasdaq втратили 2,2%, S&P 500 опустився на 1,5%, а російський рубль відносно долара США впав до 18-місячного мінімуму. Це найбільше падіння російських акцій з 2008 року, як повідомляє Telegraph.

Минулого тижня Україна, держава з найвищим рівнем прийняття криптовалют, ухвалила новий закон (Закон про віртуальні активи) і легалізувала криптовалюти. Але враховуючи останні події, українському населенню, значна частина якого використовує криптовалюти, зокрема біткоїн, доведеться спочатку боротися з геополітичними проблемами.

У вівторок вранці верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив:

«Найближчими днями настрої на ринках можуть стати ще більш похмурими. Європейський Союз має намір запровадити жорсткі санкції проти Росії через те, що вона визнала сепаратистські регіони та продовжує розміщувати війська на території України».

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін також попередив раніше цього місяця, що:

«Вторгнення Росії в Україну завдасть шкоди не лише цим двом країнам, а й усьому людству».