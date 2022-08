Останні кілька днів ціна токена Wing Finance зростає, особливо з четверга, 28 липня. У п’ятницю, 29 липня, його ціна стрімко злетіла вище 53 доларів, а потім різко впала до поточної ціни в 16,69 долара. За останні 7 днів токен WING зріс десь на 167,8% і далі продовжує підніматися.

Тим не менш, на думку інвесторів, підвищення ціни, яке було минулого тижня, свідчить про те, що найближчими днями токен WING може піднятися до вищих максимумів. Зрештою, зараз його ціна більш ніж утричі вища від тієї, що була 27 липня, тобто приблизно п’ять днів тому.

Coinjournal створив цю коротеньку статтю, щоб допомогти розібратися інвесторам і трейдерам, які хочуть скористатися перевагами, що пропонує токен Wing Finance (особливо зараз, коли він опустився з максимальних рівнів, які вдалося досягти в п’ятницю). Також ви дізнаєтеся, де найкраще купувати токени WING.

Щоб дізнатися подробиці, читайте далі.

Wing Finance (зазвичай просто Wing) є децентралізованою платформою кредитування, що дозволяє брати криптоактиви в борг та забезпечує міжланцюговий зв’язок між проєктами децентралізованого фінансування (DeFi).

Він прагне зробити послуги з кредитування криптовалютами більш інклюзивними і використовує для цього модуль кредитної оцінки, тому тут немає потреби використовувати заставу для позик. Окрім того, він дозволяє створювати нові блокчейн-проєкти.

Щоб побудувати відносини між кредиторами, позичальниками та гарантами, Wing використовує децентралізоване управління (DAO) та механізм контролю ризиків. Завдяки цьому збільшується кількість проєктів, які використовують платформу, а також користувачам стали більш доступні послуги з криптовалютного кредитування та позик.

Використовуючи Wing DAO, Wing успішно впорався з проблемою надмірної застави, яка дуже актуальна для сектору DeFi. DAO створила DeFi-протокол кредитування, що працює на блокчейні Ontology (ONT), і завдяки цьому користувачі також можуть брати участь у прийнятті рішень, операціях та розробці продукту.

Якщо шукаєте криптовалюту, яка демонструє ознаки майбутнього росту (особливо враховуючи нещодавнє падіння крипторинку), вам варто звернути увагу на Wing Finance.

Проте потрібно бути обачним, адже криптовалютний ринок є напрочуд нестабільним, і це WING чудово продемонстрував цими вихідними, коли за п’ять днів його ціна піднялася вище 53 доларів, а потім опустилася нижче 20 доларів.

Більшість аналітиків вважають, що стрибок Wing Finance у п’ятницю був лише розминкою, і, можливо, монета готується до серйозного підйому, особливо якщо враховувати, що активність на платформі Wing зростає.

Нещодавно платформа Wing запустила пул Wing NFT, а також повідомила, що збирається провести спільний захід Wing x Flamingo та новий ейрдроп Wing Polkapets NFT.

Зараз усі з цікавістю спостерігають, чи сягне цей токен позначки в 60 доларів до кінця цього тижня.

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022