Після того, як TVS (Total Value Secured — загальна забезпечена вартість) у Flux сягнула 800 мільйонів доларів, токен мережі та екосистема Flux різко зросли.

За останні 24 години обсяги торгів склали 46,7 мільйона доларів, і токен здорожчав на 14%. На момент написання статті він торгувався за 1,88 долара.

У цій невеликій статті ви знайдете все, що потрібно знати про монету Flux, зокрема, чи варто її купувати, а також де можна купити Flux, якщо ви раптом захочете це зробити.

Де зараз найкраще купувати Flux

Оскільки FLUX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати FLUX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити FLUX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на FLUX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть FLUX.

Що таке Flux?

Екосистема Flux надає децентралізоване середовище розробки, що забезпечує взаємодію. Це повнофункціональний набір блокчейн-рішень, які надають послуги децентралізованих обчислювальних сервісів.

Цей проєкт позиціонує себе як нове покоління масштабованої децентралізованої хмарної інфраструктури. З його допомогою можна розробляти додатки, запускати їх та керувати ними на кількох серверах одночасно. Flux готується до майбутніх dApps, Web 3.0 тощо.

Flux — це нативна монета POW (Proof of Work), яку можна майнити за допомогою графічного процесора. Висуваючи вимоги для стейкінгу на запущеному обладнанні, ця платформа дає стимул для хостерів обладнання, забезпечує управління DAO в ланцюжку, а також сприяє пом’якшенню негативних наслідків діяльності.

Чи варто купувати Flux сьогодні?

Flux може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни Flux

Up to Brain прогнозує, що до кінця 2023 року Flux досягне 2,89 долара. Ще ща рік він зросте до 3,53 долара. У 2025 році, на думку аналітиків, він сягне свого історичного максимуму в 4,4 долара.

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