Після того, як TVS (Total Value Secured — загальна забезпечена вартість) у Flux сягнула 800 мільйонів доларів, токен мережі та екосистема Flux різко зросли.

За останні 24 години обсяги торгів склали 46,7 мільйона доларів, і токен здорожчав на 14%. На момент написання статті він торгувався за 1,88 долара.

У цій невеликій статті ви знайдете все, що потрібно знати про монету Flux, зокрема, чи варто її купувати, а також де можна купити Flux, якщо ви раптом захочете це зробити.

Оскільки FLUX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати FLUX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити FLUX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть FLUX.

Екосистема Flux надає децентралізоване середовище розробки, що забезпечує взаємодію. Це повнофункціональний набір блокчейн-рішень, які надають послуги децентралізованих обчислювальних сервісів.

Цей проєкт позиціонує себе як нове покоління масштабованої децентралізованої хмарної інфраструктури. З його допомогою можна розробляти додатки, запускати їх та керувати ними на кількох серверах одночасно. Flux готується до майбутніх dApps, Web 3.0 тощо.

Flux — це нативна монета POW (Proof of Work), яку можна майнити за допомогою графічного процесора. Висуваючи вимоги для стейкінгу на запущеному обладнанні, ця платформа дає стимул для хостерів обладнання, забезпечує управління DAO в ланцюжку, а також сприяє пом’якшенню негативних наслідків діяльності.

Flux може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Up to Brain прогнозує, що до кінця 2023 року Flux досягне 2,89 долара. Ще ща рік він зросте до 3,53 долара. У 2025 році, на думку аналітиків, він сягне свого історичного максимуму в 4,4 долара.

Near ecosystem is attracting money from top VCs in both crypto market and traditional market! Let's have a look at some biggest fundraisings.$NEAR $OCT $FLX $PARAS $AURORA $PLY $REF $BSTN pic.twitter.com/96SEvCjZBu

— Nearians (@Nearians_) March 26, 2022