У вівторок сенат Бразилії ухвалив законопроєкт про криптовалюту, і минулого тижня Центральноафриканська Республіка також зробила подібний крок.

Нещодавно в Бразилії прийняли законопроєкт про регулювання криптовалют, і, таким чином, ця держава приєдналась до тих країн світу, які прагнуть фінансово врегулювати криптовалюту, і кількість яких постійно збільшується.

За повідомленням, сенат ухвалив цей законопроєкт у вівторок.

Нормативна база для криптовалют

Цей законопроєкт передбачає створення нормативної бази, спеціально розробленої для криптогалузі, і виконавчому органу уряду доручили створити таку законодавчу базу.

Уряд також відповідає за створення нового регулятора для криптовалютного сектору. Якщо він не виконає це, як передбачено в законопроєкті, Комісія з цінних паперів і бірж, або центральний банк мають повноваження врегулювати це питання.

Намагаючись залучити в країну криптовалютний бізнес, законодавці включили положення, які мають скасувати імпортні збори для майнерів біткоїну.

Тепер цей законопроєкт направлять до Палати депутатів, і, якщо вони його приймуть, тоді його відправлять президенту, і він набуде чинності. Це має відбутися до кінця 2022 року.

Центральноафриканська Республіка також думає про регулювання криптовалют

У середу оприлюднили новини про те, що бразильські законодавці ухвалили законопроєкт про криптовалюту, і це сталося через кілька днів після того, як стало відомо, що їхні колеги в Центральноафриканській Республіці також зробили схожий крок.

Хоча раніше вже говорили про те, що ЦАР визнає біткоїн в якості законного платіжного засобу, правда полягала в тому, що законодавці прийняли законопроєкт про створення нормативної бази для криптовалют.

У середу в звіті від BNN Bloomberg опублікували цитати міністра фінансів країни Ерве Ндоба, який підтвердив цей крок. У коментарях, зроблених під час телефонного інтерв’ю, Ндоба сказав, що цей закон має зробити криптовалюти легальними у фінансовій системі.

Хоча закон міг би дозволити використовувати криптовалюту в країні, в ЦАР не прагнули визнати біткоїн чи будь-яку іншу криптовалюту законним платіжним засобом, як це зробили в Сальвадорі.

Сальвадор, президент якого Наїб Букеле є великим прихильником біткоїну, залишається першою і єдиною країною в світі, яка офіційно визнала біткоїн платіжним засобом.