Цього тижня президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що росіяни використовують цифрові активи, щоб обійти санкції.

Засновник української криптобіржі Kuna і менеджер Криптофонду України Михайло Чобанян припустив, що необхідно провести розслідування, щодо існування потенційної змови між Binance та Росією через санкції.

У коментарях Чобаняна, які надали CoinDesk у четвер, він попросив Європейський Союз зробити цей крок, щоб визначити, чи дійсно провідна криптобіржа «співпрацювала» з Росією, щоб допомогти уряду Путіна уникнути санкцій.

Чобанян, який також є головою Блокчейн асоціації України, повідомив виданню, що попросить вибачення, якщо в ході розслідування вияснять, що біржа Binance не зробила нічого поганого. Однак він додав, що якщо ж це підтвердиться, то ЄС має розібратися з цим.

Ці обвинувачення пролунали минулого тижня, Binance спростувала звинувачення засновника криптобіржі Kuna.

.@KunaExchange founder @ChobanianMike claims Binance has yet to make its promised $10 million donation to Ukraine.

"No one knows where it went," he says.

He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions: https://t.co/eSA5Qh05sR pic.twitter.com/NdOcCDIAn4

— CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022