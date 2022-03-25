Цього тижня президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що росіяни використовують цифрові активи, щоб обійти санкції.

Засновник української криптобіржі Kuna і менеджер Криптофонду України Михайло Чобанян припустив, що необхідно провести розслідування, щодо існування потенційної змови між Binance та Росією через санкції.

У коментарях Чобаняна, які надали CoinDesk у четвер, він попросив Європейський Союз зробити цей крок, щоб визначити, чи дійсно провідна криптобіржа «співпрацювала» з Росією, щоб допомогти уряду Путіна уникнути санкцій.

Чобанян, який також є головою Блокчейн асоціації України, повідомив виданню, що попросить вибачення, якщо в ході розслідування вияснять, що біржа Binance не зробила нічого поганого. Однак він додав, що якщо ж це підтвердиться, то ЄС має розібратися з цим.

Ці обвинувачення пролунали минулого тижня, Binance спростувала звинувачення засновника криптобіржі Kuna.

.@KunaExchange founder @ChobanianMike claims Binance has yet to make its promised $10 million donation to Ukraine. "No one knows where it went," he says. He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions: https://t.co/eSA5Qh05sR pic.twitter.com/NdOcCDIAn4 — CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022

Це як «великий банк»

Хоча Чобанян стверджує, що наразі немає жодних доказів, але така ситуація може статися. Він висловив думку про те, що, ймовірно, Росія використовує Binance як «банк».

Замість того, щоб купувати біткоїн або криптовалюту, ті, хто хочуть уникнути санкцій, можуть просто поповнити свої рахунки за допомогою рублів, конвертувати їх у долари США, а потім комфортно зняти гроші в іншій країні.

За його словами, це можна зробити навіть без купівлі криптовалют. «Просто вводять фіатні гроші і виводять фіатні гроші», — сказав Чобанян CoinDesk.

Такі звинувачення збігаються з деякими побоюваннями влади щодо того, що російські олігархи можуть скористатися криптовалютою, щоб обійти санкції. Багато експертів і законодавців вважають, що криптовалюта мало чим допоможе особам і уряду Росії, які потрапили під санкції.