Flowcode, суперсучасна технологічна QR-платформа, оголосила про партнерство з POAP (Proof Of Attendance Protocol), щоб зробити доступними NFT і токени для широкого загалу і поєднати блокчейн з офлайн-досвідом, як стало відомо Coin Journal із пресрелізу.

Партнерство розпочалося в амфітеатрі Red Rocks

Минулими вихідними партнери розпочали свою співпрацю на концерті репера Кевіна Гейтса в культовому амфітеатрі Red Rocks, де Flowcode розповсюджував усі ексклюзивні NFT. Переважна більшість відвідувачів концертів стверджувала, що ці NFT були новими в криптопросторі.

Тім Армстронг, засновник і генеральний директор Flowcode, заявив:

Flowcode з’єднує всесвіт Землі з метавсесвітом. Ми створили безперебійну воронку для мобільних пристроїв, де споживачі можуть сканувати та замовляти NFT й токени. Завдяки партнерській угоді з POAP шанувальники чудових артистів, наприклад, Кевіна Гейтса та сотні інших, отримують винагороди продуктами Web3, зокрема NFT, і мають прямий канал комунікації для споживачів.

Як це працює?

Відсканувавши Flowcode, користувачі за допомогою POAP можуть замовляти та володіти NFT без жодних витрат на газ чи інших зборів. Зробити це можна за допомогою електронної пошти або гаманця Ethereum. Творці Flowcode можуть поширювати NFT в будь-яких кількостях, щоб винагородити своїх користувачів. 8000 організацій на регулярній основі користуються цим протоколом. 4,5 млн NFT вже розподілили між 800 000 унікальних гаманців.

Джордан Собел, віце-президент з розвитку бізнесу в POAP, заявив:

Завдяки співпраці POAP з Flowcode можна без проблем карбувати NFT, а це гарантує високу відвідуваність. Flowcode і POAP створюють ідеальну синергію технологій, оскільки обидві ці компанії дуже турбуються про забезпечення безперебійного користувацького досвіду роботи з Web3. POAP є однією з найкращих платформ, що допомагає залучити до світу блокчейну великі бренди та їхніх користувачів, а Flowcode гарантує безпеку, дані та зручність використання, які отримують користувачі.

Перший пакет Web3, що з’єднує метавсесвіт і реальний світ

Flowcode дає доступ до першого і єдиного повністю інтегрованого пакету Web3, що поєднує метавсесвіт і реальний світ. Його запатентована QR-технологія містить аналітику та дані в режимі реального часу та має першокласний дизайн, а це робить взаємодію та підключення до Web3 якомога простішими для споживачів.

Ендрю Дюплессі, керівник відділу інновацій у Flowcode, додав:

Flowcode — це фронтенд Web3. Наша мета — максимально полегшити споживачам взаємодію з технологіями Web3. Завдяки партнерським угодам, як-от з POAP, ми можемо зробити метавсесвіт більш доступним і подолати розрив між офлайн- та онлайн-світами.