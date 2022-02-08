Протягом останніх кількох днів ринок криптовалют демонструє ознаки відновлення. Чим більше покращуються настрої інвесторів, тим все більше і більше монет отримують прибутки. Проте також зростає й інтерес до токенів конфіденційності, і тут Zcash (ZEC) має перевагу. Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент виходу статті Zcash (ZEC) торгувався за 128,90 долара.

За останні 7 днів токен значно зріс і додав майже 30% до своєї вартості.

Оскільки настрої на загальному ринку покращуються, очікується, що Zcash (ZEC) продовжить цю висхідну траєкторію.

Джерело даних: Tradingview.com

Zcash (ZEC) і попит на токени конфіденційності

Токени конфіденційності, ймовірно, залишаться досить популярними на ринку криптовалют. Інвестори люблять анонімність, і такі токени, як Zcash (ZEC), дають їм її. Проте технічні показники також свідчать про те, що Zcash (ZEC) має дуже гарну тенденцію до зростання.

Токен зріс майже на 40% від мінімальної ціни, зафіксованої цього тижня. Однак позначка в 125 доларів виявилася досить серйозним опором.

Якщо бики зможуть підштовхнути ціну вище цього порогу, то, можливо, побачимо, як токен зросте ще більше. Якщо ж ні, то Zcash (ZEC), скоріше за все, сягне своєї наступної зони підтримки, яка знаходиться на позначці в 109 доларів.

Чи варто інвестувати в Zcash (ZEC)?

Досить часто токени конфіденційності вважають основними на загальному ринку криптовалют. Протягом багатьох років більшість цих монет дійсно приносили постійні прибутки інвесторам по всьому світу.

Отож, Zcash (ZEC) стане гідним активом у вашому інвестиційному портфелі. Однак більшою мірою це буде довгострокова гра. Інвесторам необхідно буде набратися терпіння, щоб розкрити весь потенціал, який може запропонувати Zcash (ZEC).