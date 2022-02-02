Останніми днями мем-монета Dogecoin (DOGE) несподівано демонструє відсутність волатильності. Незважаючи на це, монета має непоганий приріст. Дійсно ми бачимо, що токен зросте щонайменше на 15% найближчими днями. Докладніше про те, чому це станеться, розкажемо нижче, а спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Завдяки зростанню на 15% ціна DOGE перевищить 0,16 долара і матиме потенціал зростати ще більше найближчими днями.

На момент написання статті DOGE продавався за 0,14 долара, тобто за день зріс на 1,5%.

Незважаючи на позитивний прогноз, бичачий тренд, скоріше за все, буде короткостроковим, після чого тиск продажу зросте.

Джерело даних: Tradingview.com

Dogecoin (DOGE): цінова дія та прогноз

Ринкова капіталізація DOGE становить близько 18,8 мільярда доларів, і він посідає 11-у сходинку серед найбільших криптовалют. А для мем-монети це непросто. Після падіння, що відбувалося протягом більшої частини січня, наразі ми спостерігаємо досить непогане відновлення.

За тиждень токен зріс приблизно на 2%, і, за прогнозами, почне 15%-не зростання, а, можливо, піде й ще далі. Це сталося після того, як починаючи з 16 січня і протягом шести днів DOGE впав майже на 35%.

Проте він консолідується близько 0,14 долара, і це робить його привабливим для купівельної активності. Якщо монета справді зможе піднятися вище 0,16 долара, то, можливо, вона спробує перевищити свою 100-денну просту ковзну середню, що становить близько 0,19 долара.

Чи варто купувати Dogecoin?

Відповідь буде залежити від ваших інвестиційних цілей. Якщо ви хочете спекулювати на волатильності ринку криптовалют, тоді так, DOGE стане гідним активом для вас.

Також DOGE є гарним варіантом для тих інвесторів, які хочуть купувати та утримувати актив протягом короткого періоду часу. Тому що, як і всі мем-монети, DOGE дуже нестабільний і досить ризикований. Та незважаючи на це, є люди, які розбагатіли на таких монетах.