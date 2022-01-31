Протягом попередніх трьох-чотирьох днів BAT зростав, і більшість інвесторів у великих кількостях купували токен на просадці.

На момент виходу цієї статті BAT коштував 0,855 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі його вартість зросла майже на 2%.

Також монета торгується на 30% вище мінімуму, що спостерігався на початку цього місяця.

За останні 24 години Basic Attention Token здорожчав на 3,64%. За даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація BAT становить 1 314 589 560 доларів США. Наразі в обігу знаходиться 1 494 840 445 монет BAT із загальної кількості в 1 500 000 000.

Більшість інвесторів утримуються від здійснення нових придбань, адже на ринку криптовалют ще панують негативні настрої. Проте деякі активи на ринку просто варто придбати. Одним з таких є Basic Attention Token (BAT). З огляду на його нещодавню цінову поведінку, здається, ця монета зараз знаходиться в оптимальній для купівлі зоні.

Цінова дія та аналіз для Basic Attention Token (BAT)

Схоже, BAT відновлюється після того, як впав більше ніж на 60% від своїх історичних максимумів у 2021 році. Протягом попередніх чотирьох днів токен постійно зростав, але здобутки його були незначними.

З іншого боку, BAT продовжує торгуватися нижче 25- та 50-денних ковзних середніх, а це означає, що поточний тренд навряд чи зміниться.

Джерело: TradingView

Якщо «бики» не зможуть підвищити ціну, тиск продажу, можливо, знизить його до 0,645 долара, наступного рівня підтримки. Однак, якщо BAT буде достатньо міцним і зможе вийти за межі рівня в 1 долар, можливо, у наступні дні будемо спостерігати подальший позитивний імпульс.

Чому варто придбати Basic Attention Token (BAT)

Нативна валюта Brave, Basic Attention Token (BAT), є найбільш поширеним у світі децентралізованим браузером. Попит на децентралізовані браузери поки незначний.

Проте, оскільки все більше користувачів висловлюють занепокоєння щодо конфіденційності стандартних браузерів, Brave стане цінним інструментом. У такому разі, якщо бажаєте зробити довгострокові інвестиції в токен BAT, зараз саме ідеальний час.