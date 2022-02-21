Здобуткам Quant не видно кінця. Де найкраще купувати Quant

Quant запустили трохи менше чотирьох років тому. Мета цього проєкту – поєднати блокчейни та мережі в усьому світі без зниження їхньої ефективності та сумісності. Останніми тижнями Quant стабільно зростає.

Якщо бажаєте знати більше, що таке Quant, чи стане він вигідною інвестицією, а також де зараз найкраще купувати Quant, ви потрапили в правильне місце, і скоро все дізнаєтеся.

Де зараз найкраще купувати Quant

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Що таке Quant?

Протягом останніх років вдалося досягти значного прогресу в технологіях розподіленого реєстру, як-от блокчейн, DAG і Tempo.

В результаті чого відбулися значні зміни у тому, як окремі особи та організації зв’язуються та взаємодіють один з одним, і це дозволяє їм обмінюватися інформацією та активами більш безпечним, простим і дешевим способом.

Quant створив шлюз Overledger DLT – перший у світі шлюз DLT для організацій, який забезпечує взаємодію між різними системами, мережами тощо.

Зараз вони працюють над платформою, яка має допомогти організаціям, урядам та приватним особам по всьому світу скористатися перевагами справжнього потенціалу потужних технологій.

Overledger DLT забезпечує сумісність надійним, простим і економічно доступним способом, при цьому не буде жодних проблем і потреби в новій інфраструктурі.

Чи варто купувати Quant сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на Quant

Wallet Investor прогнозує довгострокове зростання монети. Аналітики цього ресурсу очікують, що у лютому 2027 року 1 QNT буде коштувати 1050 доларів. 5-річні інвестиції можуть принести прибуток близько +755%. Тобто, якщо зараз ви інвестуєте у Quant 100 доларів, то в 2027 році отримаєте 855 доларів… Якщо прогноз WI справдиться.

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