SuperRare вже досить довгий час рухається вгору, і, здається, інтерес до токена не згасає. Сьогодні токен здорожчав ще на 26%. У цій статті ми пояснимо, що таке SuperRare, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати SuperRare.

Де зараз найкраще купувати SuperRare

Оскільки RARE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати RARE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити RARE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на RARE

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть RARE.

Що таке SuperRare?

SuperRare — це провідна NFT-платформа, яка може похвалитися тим, що зібрала майже 90 мільйонів доларів від продажу об'єктів цифрового мистецтва, а також на сьогоднішній день виплатила роялті митцям на суму 3 мільйони доларів.

SuperRare створили на базі версії 1.0, в якій основна команда вручну відбирала й схвалювала митців, щоб ті карбували свої роботи за допомогою смарт-контракту SuperRare NFT, який для всіх доступний.

У SuperRare 2.0 правила змінилися: у веб-масштабі запровадили кураторство, ввели на платформі незалежне керування вітринами та окремі контракти для карбування, щоб митці могли карбувати, рекламувати та продавати свої роботи безпосередньо колекціонерам.

SuperRare став на шлях прогресивної децентралізації і передав спільноті право власності та управління мережею.

SuperRare 2.0 — це децентралізована організація, яка контролює ключові параметри платформи, виділяє кошти зі скарбниці спільноти та голосує за пропозиції, які вносять щодо покращення мережі та протоколу.

Чи варто купувати SuperRare сьогодні?

Не забудьте провести власне дослідження. Пам'ятайте, всі ваші торгові рішення залежать від вашого досвіду роботи на ринку, вашого ставлення до ризику, а також від характеру та розподілу вашого інвестиційного портфелю.

Прогноз ціни SuperRare

Wallet Investor робить ведмежі прогнози щодо RARE. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що за один рік токен RARE впаде з поточної ціни в 0,70 долара до 0,03 долара, а це робить його поганою короткостроковою інвестицією.

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