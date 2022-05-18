Мені приваблює аналіз ланцюга. Він характерний виключно для блокчейну і не існує поза межами криптопростору. Провівши аналіз ланцюга, досить часто можна отримати інтригуюче уявлення про настрої ринку, а деякі конкретні індикатори навіть передбачали майбутні зміни цін.

Звичайно, враховуючи коротку історію біткоїну, яка триває трохи більше десяти років, наразі не зрозуміло, які показники є лише збігами, а які мають реальну цінність. Але в цьому весь смак, правда?

Відсоток пропозиції в прибутку

Цього тижня у Twitter я наткнувся на цікаві дані, зібрані @OnChainCollege. Раджу підписатися на цю сторінку, якщо ви цікавитесь аналізом ланцюга. Він вивчає відсоток пропозиції біткоїнів у прибутку, щоб оцінити, наскільки перегрітим (або переохолодженим) є ринок. Історично це сигналізує про початок та кінець ведмежих ринків для біткоїну.

І на даний момент ці лінії дуже наблизилися і можуть перетнутися.

Для тих, хто не в курсі, хочемо пояснити, що представляє собою цей показник. Відсотком пропозиції в прибутку називають відсоток існуючих біткоїнів, поточна вартість яких вища, ніж ціна, за якою ці біткоїни були придбані. Коли відсоток пропозиції в прибутку перевищує 50%, це є сигналом вершини. Коли відсоток падає нижче 50%, це сигналізує про дно. Принаймні так говорить теорія.

На графіку нижче саме це і зображено, дані взяті за 2011 рік. Зверніть увагу, що на графіку @OnChainCollege позначено відсоток пропозиції у збитках (червоним кольором), а також відсоток пропозиції у прибутку (зеленим кольором). Перетин цих двох ліній і буде індикатором.

Історична точність

Як бачимо, за всю історію вони перетиналися лише чотири рази. Останній раз був у березні 2020 року, коли пандемія COVID-19 сколихнула ринки. На мій погляд, це був найстрашніший час в історії криптовалют – справжня екзистенційна подія (чесно кажучи, здавалося, що це була екзистенційна криза для всього світу).

Якщо виступати адвокатом диявола, то, ймовірно, можна назвати цей випадок «чорним лебідем» і можна не звернути увагу на вражаючий відскок, який стався після цього кросовера. Але якщо розглядати інші випадки перетину, то здатність робити прогнози зберігається у всіх трьох випадках: 2019, 2014 і 2011 роках.

Це все добре, але що ринок говорить зараз? Відсоток пропозиції у збитках ще не перетнув відсоток пропозиції у прибутку. Якщо цей шаблон збережеться, це означає, що можуть бути більші втрати, перш ніж біткоїн сягне дна.

Застереження щодо аналізу ланцюга

Очевидно, що будь-який аналіз ланцюга має деякі застереження, наприклад, він презентує не лише невелику вибірку, але й дані можуть бути неструктурними, можуть бути суттєві зміни ландшафту. Сьогодні ми спостерігаємо шалену інфляцію, жорстку монетарну політику ФРС і страшну геополітичну напругу. Все це разом спричинило найгірший початок року для ринку акцій від 1939 року.

Попри усі глобальні проблеми вперше в історії біткоїну він рухається проти серйозних і постійних ведмежих настроїв – квітень був найгіршим місяцем для акцій починаючи з жовтня 2008 року. Крім того, сьогодні біткоїн не має майже нічого спільного з нішевими коштами в Інтернеті, якими він був ще в 2011, або навіть у 2014 році. Сьогодні він займає своє місце серед надійних класів активів, в нього вливають серйозні інституційні кошти, і він гідно почувається серед інших активів.

Це означає, що, якщо ці лінії знову перетнуться, немає абсолютної гарантії того, що історія знову повториться. Тим не менш, це цікава тенденція, за якою варто стежити, і можна скористатися для цього аналізом ланцюга від аналітика, який, на мою думку, є найкращим. Буде цікаво поспостерігати, як все розвиватиметься далі.