Оскільки на загальному крипторинку ще панують негативні настрої, багато інвесторів утримуються і не купують жодних нових активів. Проте на ринку є активи, які прямо просять, щоб їх придбали. Одним із таких є Basic Attention Token (BAT) . З огляду на його нещодавню цінову поведінку, здається, токен зараз знаходиться в основній зоні купівлі. Але чи варто його купувати? Нижче ми наводимо аналіз, та спочатку давайте розглянемо декілька важливих моментів:

Протягом останніх трьох-чотирьох днів BAT зростав, і більшість інвесторів купують його на просадці у величезних кількостях.

Під час написання цього матеріалу BAT торгувався на рівні 0,855 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі він зріс на 2%.

Окрім того, токен торгується щонайменше на 30% вище порівняно з мінімумом цього місяця.

Джерело даних: Tradingview.com

Basic Attention Token (BAT): цінова поведінка та її аналіз

Після того, як BAT втратив майже 60% своїх історичних максимумів, що спостерігалися у 2021 року, здається, токен починає відновлюватися. Протягом останніх чотирьох днів він постійно зростав, хоча здобутки його були скромними.

Однак BAT все ще торгується нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх, а це свідчить про те, що тенденція до зниження, ймовірно, не змінить свій напрям.

Якщо «бики» не зможуть підштовхнути ціну токена вище, через тиск продажу вона може опуститися до наступної зони підтримки в 0,645 долара. Та якщо BAT зможе перетнути позначку 1 долар, то найближчими днями, можливо, будемо спостерігати зростання бичачого імпульсу.

Чому варто придбати Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token (BAT) є нативном токеном для Brave, найбільшого децентралізованого браузера на планеті. Наразі попит на децентралізовані браузери ще не дуже великий.

Але все більше користувачів висловлюють занепокоєння щодо конфіденційності традиційних браузерів, тому, цілком ймовірно, Brave стане дуже популярним. У такому разі, якщо бажаєте інвестувати в BAT довгостроково, зараз саме час придбати цей токен.