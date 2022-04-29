На початку квітня Zilliqa (ZIL) піднялася до рекордного максимуму, та зараз вона різко впала, оскільки інвестори продовжують фіксувати прибутки від такого стрімкого росту. Однак монета й далі продовжує падати. Нижче розглянемо подробиці, а спочатку зазначимо основні моменти:

ZIL опустився нижче своєї важливої зони попиту в діапазоні від 0,097 до 0,121 долара.

Зараз монета знаходиться в ведмежому тренді із дуже слабким висхідним імпульсом.

Якщо монета не зможе відновити згадану вище зону попиту, то вона впаде на 45%.

Джерело даних: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – слід відзначити ризик зниження

Березень став найкращим місяцем для Zilliqa. Монеті вдалося здорожчати на понад 500% і з величезним відривом обігнати всі інші провідні монети ринку. Фактично 1 квітня ZIL сягнув свого максимального рівня. На той момент він торгувався десь на рівні 0,230 долара.

Однак після такого стрімкого підйому неминуче мала настати грандіозна корекція. Коли інвестори почали виводити свої прибутки, монета різко впала. На даний момент ZIL втратив майже 150% свого ATH. Важливо, що монета опустилася нижче важливої зони попиту в діапазоні від 0,097 долара до 0,121 долара.

Це свідчить про серйозну слабкість, і дійсно ZIL зараз ведмежий. Якщо монеті не вдасться відновити цю зону попиту, її ціна знизиться ще більше. Фактично ZIL може впасти ще на 50% і лише потім знайде якийсь попит.

Чи завершився бичачий забіг Zilliqa?

Так, на даний момент бичачий забіг ZIL, який спостерігався в березні та на початку квітня, вже закінчився. Не думаємо, що найближчим часом монета знову підніметься до свого ATH.

Натомість ZIL буде в ведмежому тренді протягом наступних кількох тижнів. Можливо, ціна знизиться до 0,05 долара, це десь той рівень, де монета була перед березневим забігом. Зараз корекція, на яку ми всі очікували, має завершитися.