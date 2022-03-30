Протягом останніх кількох днів Zilliqa (ZIL) активно зростала. Лише за один день ця монета зросла майже на 100%, і хоча більшість інвесторів очікували негайного відкату, бикам вдалося і вдається утримувати монету. Поки, здається, не видно продавців ZIL, і, ймовірно, така картина зберігатиметься певний час. Розглянемо кілька важливих моментів:

Нещодавнє двотижневе ралі ZIL, м’яко кажучи, вразило інвесторів.

У якийсь момент монета зросла на 225% всього за сім днів, а потім дещо відкотилася.

Ми не бачимо тиску продажів, і ZIL може найближчим часом збільшитися ще на 100%.

Джерело даних: Tradingview

Бики повністю керують ситуацією навколо Zilliqa (ZIL)

У більшості випадків, коли монети зростає так активно, як це робить ZIL, цілком природно очікувати, що буде відкат. Але не варто сподіватися, що це відбудеться з ZIL, адже бики зараз повністю контролюють ситуацію. Прогнозуємо, що монета продовжить зростати і сягне десь 0,15 долара, а потім цей імпульс ослабне.

Зараз ZIL торгується десь за 0,09 долара. Хоча протягом останньою доби токен втратив близько 5%, бо деякі власники виводять кошти, ми очікуємо, що його бичачий імпульс відновиться. Найважчим завданням для биків буде подолати позначку в 0,11 долара.

Сподіваємося, що поточний імпульс ZIL підніметься вище цього рівня, але, якщо бики не зможуть подолати цей поріг, ZIL впаде. Проте це не буде великим відступом. Насправді це буде скромний відкат до 0,08 долара, і все одно ZIL буде знаходитися на максимумах 2022 року.

Як скористатися висхідним трендом Zilliqa (ZIL)

Найкраще, що ми можемо порекомендувати, це придбати цей актив. Що стосується короткострокових трейдерів, варто закриватися, коли ціна сягне 0,15 долара. Для довгострокових інвесторів ризик серйозного розпродажу після позначки в 0,15 долара зросте. Найкраще було б поспостерігати, чи подолає монета цю позначку, і потім, перш ніж купувати її, дочекатися відкату.