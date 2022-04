Після вражаючого ралі, схоже, що ринкове прокляття наздогнало і Zilliqa. Сьогодні це один із найбільших невдах за показниками, монета втратила 14% своєї вартості. Чи варто купувати її під час падіння?

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про Zilliqa: що це таке, чи варто в неї інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Zilliqa.

Оскільки ZIL є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ZIL за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ZIL прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Pancakeswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ZIL.

Zilliqa — це відкритий, загальнодоступний блокчейн, який прагне досягти високої швидкості транзакцій і високої пропускної здатності. Цей проєкт хоче вирішити проблеми швидкості та масштабованості блокчейну, використовуючи шардинг як рішення для масштабування L2.

Вважається, що Zilliqa є першим публічним блокчейном у світі, який повністю покладається на розподілену мережу, і саме це забезпечує йому високу швидкість транзакцій за секунду і вирішує проблему масштабованості.

Блокчейн зростає, додається більше нових сегментів, тому збільшується і швидкість транзакції, адже кожен сегмент обробляє транзакції окремо. Після обробки записи відразу додаються в блокчейн Zilliqa, не потрібно чекати підтвердження.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

За прогнозами Wallet Investor, у довгостроковій перспективі ця монета буде зростати. Експерти цього ресурсу передбачають, що за 5 років 1 ZIL буде коштувати 0,18 долара. 5-річні інвестиції принесуть близько 64% прибутку. Тобто, якщо зараз інвестувати в токен 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 164 доларів.

