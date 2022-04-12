Після вражаючого ралі, схоже, що ринкове прокляття наздогнало і Zilliqa. Сьогодні це один із найбільших невдах за показниками, монета втратила 14% своєї вартості. Чи варто купувати її під час падіння?

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про Zilliqa: що це таке, чи варто в неї інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Zilliqa.

Де зараз найкраще купувати Zilliqa

Оскільки ZIL є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ZIL за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ZIL прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Pancakeswap

Перейдіть на Pancakeswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на ZIL

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ZIL.

Що таке Zilliqa?

Zilliqa — це відкритий, загальнодоступний блокчейн, який прагне досягти високої швидкості транзакцій і високої пропускної здатності. Цей проєкт хоче вирішити проблеми швидкості та масштабованості блокчейну, використовуючи шардинг як рішення для масштабування L2.

Вважається, що Zilliqa є першим публічним блокчейном у світі, який повністю покладається на розподілену мережу, і саме це забезпечує йому високу швидкість транзакцій за секунду і вирішує проблему масштабованості.

Блокчейн зростає, додається більше нових сегментів, тому збільшується і швидкість транзакції, адже кожен сегмент обробляє транзакції окремо. Після обробки записи відразу додаються в блокчейн Zilliqa, не потрібно чекати підтвердження.

Чи варто купувати Zilliqa сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни Zilliqa

За прогнозами Wallet Investor, у довгостроковій перспективі ця монета буде зростати. Експерти цього ресурсу передбачають, що за 5 років 1 ZIL буде коштувати 0,18 долара. 5-річні інвестиції принесуть близько 64% прибутку. Тобто, якщо зараз інвестувати в токен 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 164 доларів.

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