Ух! Останні кілька тижнів видалися важкими для інвесторів Ethereum, адже цей король DeFi опустився нижче 1700 доларів і зараз торгується на 55% нижче від 3722 доларів, якими він відкрив цей новий рік.

Також у шанувальників творіння Віталіка викликає занепокоєння те, що десь останній місяць ефір демонструє низькі результати порівняно з біткоїном. Хоча загальний крипторинок різко впав, бо цьому срияли макроекономічні фактори та наслідки обвалу Terra, та протягом останніх кількох днів біткоїн пережив принаймні невеликі ралі. З іншого ж боку, Ethereum постійно падає.

Наведений нижче графік показує його результативність порівняно з біткоїном. Протягом 2020 та 2021 років ETH значно випереджав BTC, адже в самому розпалі був бичачий ринок, і ETH використовував свою більшу волатильність та меншу ринкову капіталізацію. Однак, коли цього року ринок змінив свій напрямок, ми побачили, що BTC знову підтвердив своє домінантне положення над усіма криптовалютами, як це завжди було в періоди відкату.

Якщо уважно розглянути базові основи, то можна знайти фактори, що спричинили падіння ETH, адже це сталося не лише через криваву бійню, яка відбувається у всьому криптопросторі. Криптоентузіасти пам’ятають, що це легендарне злиття, яке нам так обіцяли, відклали, а потім знову обіцяли, і так по колу. У такі моменти злиття викликає у моїй свідомості травматичні спогади про карантин вдома в Ірландії.

Гадаю, у нас вводили карантин всього п’ять разів (тривалістю від трьох тижнів до 6 місяців). Кожен раз обіцяли, що це вже буде останній, однак обмеження продовжували надходити, часто і швидко. Комендантська година з 20:00 вечора, не можна відходити від свого дому далі, ніж на 2 км, обмеження на заняття фізичними вправами та ще багато іншого; і це затягувалося знову і знову, адже наш уряд не зміг одразу досягти своїх цілей і провести належне планування.

Хоча здається, злиття ETH було заплановано на серпень, та минулий тиждень приніс нам нагадування про те, що це рішення не висічено на камені, адже минулого тижня мережа Beacon Chain пережила реорганізацію (або reorg) семи блоків, і це стало певним каменем спотикання. Якщо бути більш точним, сім блоків з номерами від 3 887 075 до 3 887 081 були вибиті з мережі Beacon Chain між 08:55:23 і 08:56:35 за Гринвічем.

Якщо говорити людською мовою, реорганізація відбувається, коли блок, який був частиною основного ланцюга (канонічного ланцюга), витісняється з нього, бо його вибиває блок-конкурент. Як правило, це відбувається в результаті хакерської атаки або через баг.

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1

Розробник Ethereum Престон Ван Лун припустив, що в даному випадку це сталося через «нетривіальну сегментацію» нового та старого програмного забезпечення клієнтських вузлів, тому не несе небезпеку. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін назвав цю теорію «гарною гіпотезою».

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs

— Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022