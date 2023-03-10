Зростання ціни біткоїну свідчить, що крипторинок відновлюється. Розумні інвестори підтримують новий токен ASI від AltSignals

Ціна біткоїну знову зростає, тому інвестори готуються до бичачого ринку в 2023 році. Інтерес до постачальників криптосигналів відновлюється завдяки їхній здатності економити час та гроші інвесторів і визначати, коли найкраще заходити на ринок. Багато кмітливих трейдерів продовжують називати AltSignals своєю улюбленою платформою.

Завдяки бездоганній репутації AltSignals очікується, що передпродаж токенів ASI, про який нещодавно стало відомо, буде грандіозним. Із цієї статті ви дізнаєтесь, чому AltSignals так високо цінують, і чому його токен ASI може покращити досвід онлайн-торгівлі інвесторів по всьому світу.

Ціна біткоїну підвищилася, і саме тому інвестори звертають увагу на AltSignals

Схоже, інвестори знову готові ризикувати на ринках. Передбачають, що цьогоріч ФРС уповільнить або скасує підвищення процентних ставок, тому інвестори почали активно скуповувати криптовалюту перед початком наступного бичачого циклу.

Від початку 2023 року ціна біткоїну зросла майже на 47%: десь від 16 500 доларів до максимальних 24 250 доларів США, які зафіксували на початку лютого. Таке стрімке зростання ціни біткоїну супроводжується збільшенням інтересу до онлайн-трейдингу, що змусило багатьох інвесторів шукати найкращих постачальників криптосигналів, щоб збільшити свої прибутки. AltSignals — ось та назва, яку часто згадають.

Що таке AltSignals?

AltSignals — це провідний проєкт в індустрії криптосигналів, який заснували в 2017 році. Він використовує команду ринкових експертів і професійних трейдерів, щоб поєднати технічний та фундаментальний аналіз із власним алгоритмом AltAlgo™ . Як результат, AltSignals заслужив репутацію одного з найбільш надійних та прибуткових постачальників сигналів.

Цю репутацію можна швидко перевірити, якщо поглянути на статистичні дані проєкту. Понад 52 000 трейдерів покладаються на 3700 торгових дзвінків, які було здійснено платформою з моменту її запуску, причому на сайті Trustpilot платформа має рейтинг 4,9/5, там є майже 500 позитивних відгуків. Фактичні результати торгівлі говорять за себе: AltSignals принесла понад 10 000% прибутку за 19 місяців із 32.

Очікується, що токен ASI від AltSignals приверне нову хвилю уваги до платформи AltSignals. Це пов’язано з тими чудовими перевагами, які ASI може запропонувати своїм власникам, і це допоможе їм отримати максимальну віддачу від онлайн-трейдингу.

Як, за прогнозами, ASI має змінити онлайн-трейдинг?

ASI — це токен на базі Ethereum, що забезпечуватиме роботу екосистеми AltSignals. Його основним варіантом використання буде доступ та отримання сигналів від майбутнього алгоритму ActualizeAI. Цей алгоритм ще більше підвищить точність AltSignals завдяки комплексному стеку ШI, який включає машинне навчання, прогнозне моделювання та аналіз настроїв. Власники токенів ASI будуть першими, хто відчує потужність цього нового алгоритму.

Володіння токенами ASI також дасть ексклюзивний доступ до клубу ActualizeAI, де користувачі можуть грати активну роль, залишаючи відгуки та допомагаючи тестувати алгоритм ActualizeAI в обмін на ранній доступ до останніх оновлень, а також заробляти токени ASI. Під час цього процесу вони працюватимуть безпосередньо з командою AltSignals, щоб дозволить покращити їхні продукти та оптимізувати вироблені сигнали.

ASI стане токеном управління на платформі, що дозволить користувачам голосувати за нові оновлення, партнерства тощо. Вони також зможуть встановлювати швидкість викупу та спалювання токена, що допоможе обмежити пропозицію ASI протягом кількох років та потенційно призведе до його здорожчання.

Довгостроковий прогноз для ASI

Очікується, що попит на токен ASI буде напрочуд високим, і багато хто прогнозує, що під час передпродажу токени ASI будуть швидко розпродані. Передбачають, що трейдери почнуть активно скуповувати токен, коли дізнаються, що він дає доступ до алгоритму ActualizeAI та до клубу.

Лише сам цей клуб вже може з легкістю викликати стрімке зростання ASI, адже трейдери поспішають стати частиною елітної групи, що присвячена створенню одного з найкращих торгових алгоритмів, які коли-небудь бачив світ. Такий дух співпраці та взаємної підтримки виділить AltSignals серед інших постачальників сигналів і стане головним фактором успіху для токена ASI.

Отож, деякі аналітиків прогнозують, що ASI значно перевищить свою кінцеву передпродажну ціну в 0,02274 долара, а дехто передбачає, що до кінця 2023 року його вартість може легко сягнути 0,50 долара. Якщо вдасться досягти позначки в 0,50 долара, інвестори можуть отримати майже 2100% прибутку менше, ніж за рік — це виходить далеко за межі того, на що міг би сподіватися будь-який ціновий прогноз для біткоїну.

Чи варто інвестувати в ASI?

Оскільки ціна біткоїну продовжує зростати, а бичачий ринок биків поступово набирає обертів, інтерес до AltSignals, ймовірно, значно зросте. Завдяки алгоритму ActualizeAI та перевіреній репутації платформи її токен ASI, можливо, стане одним із небагатьох щасливчиків, які матимуть колосальні здобутки у 2023 році.

Ціна бета-версії передпродажу в 0,012 долара здається надзвичайно недооціненою, тому варто очікувати, що цей перший етап швидко завершиться. Якщо ви плануєте долучитися до проєкту, обов’язково відвідайте їхній вебсайт для передпродажу .