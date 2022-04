ZRX, токен 0x, здорожчав на 46% після повідомлення про те, що ця платформа вступила в партнерство з провідною криптовалютною біржею Coinbase, щоб створити новий соціальний NFT-маркетплейс.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке ZRX, чи може він принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати ZRX, ви потрапили в правильне місце.

Оскільки ZRX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ZRX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ZRX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ZRX.

0x — це протокол інфраструктури, який дозволяє користувачам з легкістю торгувати токенами ERC20 та іншими активами на блокчейні Ethereum, при цьому немає потреби в централізованих посередниках, як-от традиційні біржі криптовалют.

0x забезпечує таку функцію децентралізованого обміну завдяки використанню набору смарт-контрактів з відкритим вихідним кодом, що піддаються публічній перевірці, і які працюють разом, створюючи гнучкий торговий протокол з низьким рівнем розбіжностей, який розробники можуть інтегрувати у свої продукти.

0x підтримує як взаємозамінні (ERC20), так і невзаємозамінні (ERC-723) токени. Цю платформу можна використовувати для вільної торгівлі широким спектром активів. Тут користувачі можуть купувати, продавати та обмінювати активи Ethereum, використовуючи більше ніж десяток різноманітних додатків.

ZRX може бути прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Wallet Investor вважає цю монету помірно гарною інвестицією. Експерти цього ресурсу прогнозують, що у квітні 2027 року токен буде торгуватися за 2,27 долара. 5-річні інвестиції принесуть приблизно +110% прибутку. Тобто, якщо зараз інвестувати в нього 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 210 доларів.

#ZRX – Outrageous move! Looks like these guys will be powering coinbase NFT platform. Imagine catching that 😉 #Crypto #Coinbase #NFTs #winning pic.twitter.com/J2sHLaKpeh

— Send It (@SenditPod) April 21, 2022