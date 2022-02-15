Dopex — це децентралізований протокол опціонів, який прагне максимізувати ліквідність, мінімізуючи втрати для авторів опціонів та збільшуючи прибутки для покупців. Сьогодні він здорожчав на 25%.

Читайте далі цю статтю і ви дізнаєтесь, що таке Dopex, чи варто купувати його зараз, а також де найкраще придбати Dopex.

Де зараз найкраще купувати Dopex

Оскільки DPX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати DPX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити DPX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на DPX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть DPX.

Що таке Dopex?

Ця проста у використанні платформа дозволяє кожному отримати доступ до пулу опціонів. Користувачі можуть вносити базис/котирування у відповідних пулах, отримувати пасивний прибуток, випускаючи опціони, та через пули ліквідності купувати опціони зі знижкою.

Автори опціонів отримують вигоду від системи компенсацій збитків, що базується на використаних опціонах для кожної місячної або тижневої серії. Ці компенсації розраховуються на основі відсотка втрат, які поніс автор опціону під час тижневої серії, а потім виплачуються за допомогою токена знижки протоколу rDPX.

Учасники пулу опціонів отримують відсоток від rPDX, розмір якого залежить від їхніх втрат. Використовуючи таку систему компенсацій, автори опціонів отримують вищі прибутки, ніж приносять стратегії хеджування.

Чи варто купувати Dopex сьогодні?

Dopex має перспективи, але це відносно новий актив. Будьте обережні та вивчіть ринок, перш ніж вирішете інвестувати в цей актив.

Прогноз ціни на Dopex

За даними Tech News Leader, за рік Dopex підніметься з поточної ціни в 1941 долар до 3288 доларів. За 5 років він буде торгуватися за 10 182 долари, а за 10 років — за 69 214 доларів.

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