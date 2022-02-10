Компанія хоче розширити свою команду з блокчейну до 100 і наразі наймає персонал на керівні посади.

Ігровий простір NFT викликає підвищений інтерес по всьому світу, і ажіотаж довкола загальної екосистеми NFT, що спостерігався у 2021 році, ймовірно, триватиме і цього року.

Як зазначено у новому звіті, який опублікували у середу, гігант мобільних ігор Zynga планує долучитися до простору блокчейну та невзаємозамінних токенів (NFT).

Очікується, що платформа для онлайн-ігор випустить гру на базі NFT, а також з метою розширення та зростання підпише кілька цікавих партнерських угод, як повідомляє Axios.

Також кажуть, що Zynga планує розширити свій штат працівників, що займаються блокчейном, який наразі налічує 15 осіб, а до кінця року буде десь 100. Очікується, що до того часу ігрова компанія випустить гру на базі NFT і в основному для китів. Ймовірно, ця пропозиція матиме на меті зібрати прибутки.

Як повідомили джерела, у цьому ігровому проєкті не будуть представлені такі відомі бренди Zynga, як Farmville.

Zynga's NFT plans…

– Growing team to 100, mulling acquisitions

– First game this year

– Won't use big Zynga brands

– Targeting existing NFT gamers who have "investor or whale" POV

– "don't want to assume that they want a super deep gameplay experience"https://t.co/qwg2ByBW8p — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 9, 2022

Що стосується розширення, Метт Вулф, керівник відділу блокчейну в Zynga, повідомив, що їхня компанія займається пошуком людей на керівні посади у майбутньому проєкті.

Хоча перспективи на даний момент не дуже зрозумілі, компанія вивчає простір і впевнена, що зайде в цей простір, додав Вулф у коментарях, які цитує Axios.

Протягом минулого року обсяг продажів на NFT-ринку склав понад 20 мільярдів доларів, і вихід на цей ринок солідних постачальників ігор, як-от Zynga, може сприяти збільшенню інвестицій у цей сектор.