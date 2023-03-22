現在是投資加密貨幣的絕佳時機，許多分析師聲稱熊市已經過去，加密貨幣市場正在走向下一個牛市。也就是說，確定最佳項目可能很困難，因此密切關注明智投資者的情緒，以了解機會所在可能很有用。

為投資者提供最大利潤的最佳加密貨幣是什麼？

有幾個因素在加密貨幣項目的潛在成功中發揮作用，毫無疑問，代幣的效用性和社區的力量對於強大的前景至關重要。

考慮到這一點，以下是專家認為在 2023 年及以後價格可能出現增長的項目：

AltSignals（ASI）

Metacade（MCADE）

Bitcoin（BTC）

Shiba Inu（SHIB）

Chainlink（LINK）

The Graph（GRT）

Ethereum（ETH）

Dogecoin（DOGE）

Binance Coin（BNB）

Uniswap（UNI）

Cardano（ADA）

Basic Attention Token（BAT）

AltSignals ——交易信號的革命

什麼是 AltSignals？

AltSignals 正在席捲投資界。該項目是一次難得的投資預售的機會，擁有大量用戶和成熟的產品。AltSignals 以其創新的 AltAlgo™ 產品而聞名，該產品使交易者能夠在競爭中獲得優勢，並幫助推動 AltSignals 發出 1,500 個信號，成功率高達 64%。

該項目現在正在通過構建新的 ActualizeAI 產品來展望尖端信號開發的下一階段——人工智能驅動的下一步創新，幾乎可以保證為其用戶帶來令人難以置信的成功率。

ASI 代幣不僅為持有者提供獨家訪問 ActualizeAI 產品的機會，確保相對於其競爭對手的難以置信的優勢，而且持有者還可以加入私人 AI Members Club ——在此過程中獲得一系列更廣泛的利益和賺取機會。

投資 AltSignals 的原因是什麼？

AltSignals 為投資者提供了難以置信的優勢，擁有 50,000 名用戶的社區已經準備就緒並等待著。鑑於 AltSignals 還擁有 Trustpilot 評級 4.9/5，因此很難看出投資的劣勢。

隨著產品的不斷開發，早期買入的持有者也可以獲得複利，在該代幣價值升值的同時，他們可以獲得最前沿的交易信號。

投資 AltSignals 有哪些風險？

很難看出 ASI 預售的風險，儘管整個加密貨幣市場仍然高度波動，因此在做出任何投資選擇之前應考慮這一點。

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Metacade ——令人難以置信的遊樂中心

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個創新的新項目，它發布了雄心勃勃的計畫，旨在打造世界上最大的邊玩邊賺遊樂中心。Metacade 生態系統使用戶能夠獲得遊戲獎勵和對生態系統的更廣泛貢獻，這可以隨著時間的推移促進用戶增長和保留。

許多加密貨幣行業分析師認為，允許用戶賺取加密貨幣獎勵是一項明智的戰略決策，因此，該項目的邊玩邊賺遊樂中心使其成為最佳加密貨幣投資的熱門選擇也就不足為奇了。

該項目還受益於使用安全可靠的 Ethereum 區塊鏈。

為什麼要考慮購買 Metacade？

該項目被證明是最受歡迎的加密貨幣預售項目之一，許多人認為 MCADE 的價格與項目的潛力相比有很大的折扣。早期投資者早在今年就可能會看到很大的購買壓力，尤其是如果賺取加密貨幣獎勵的吸引力能迅速建立起龐大的用戶群。它現在處於預售的最終階段，因此現在是您趕在它在交易所上市之前購買的最後機會。

投資 Metacade 有哪些風險？

作為一個加密貨幣項目，Metacade 在高度波動的市場中運營，因此與其他加密貨幣一樣，投資者在投資前應考慮這一點。

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Bitcoin ——市場領導者

什麼是 Bitcoin？

Bitcoin 始於十多年前，並鞏固了其作為最受歡迎的加密貨幣的地位，這要歸功於其高度去中心化和被認為是穩定的——至少在加密貨幣市場。

許多人認為 Bitcoin 有可能取代法定貨幣，並且這種現實世界的價值高需求會推動這個家喻戶曉的加密貨幣的高增長。

為什麼要購買 Bitcoin？

雖然 Bitcoin 的市值與大多數項目相比非常高，當然對於數字貨幣而言也是如此，但對於更保守的加密貨幣投資者來說，它可能仍然是最佳加密貨幣。如果 TradFi 資金開始轉向加密貨幣，那麼 Bitcoin 可能是其中很大一部分資金的目的地，因此 BTC 未來仍可能出現強勁的價格上漲。

即使 Bitcoin 不能完全取代法定貨幣，它也可以在未來找到作為價值儲存和通脹對沖的角色。雖然代幣對許多人來說仍然是一項長期投資，但毫無疑問，Bitcoin 啟動的區塊鏈技術將繼續存在。

投資 Bitcoin 有哪些風險？

自 Bitcoin 發佈以來，加密空間已經有了長足的發展。在某些方面，啟用智能合約等功能的項目因其提供的顛覆性用例而受到青睞。

Shiba Inu ——一個以效用性為中心的強大社區

什麼是 Shiba Inu？

Shiba Inu 是一個迷因幣項目，受到 Dogecoin 的極大啟發，並且像大多數迷因幣一樣，開始時效用性很低。它成功地建立了一個龐大而熱情的社區。它可以相對有效地轉向 DeFi，為 SHIB 代幣提供它並不總是擁有的效用性。

為什麼要購買 Shiba Inu？

SHIB 社區的熱情以及該品牌的可訪問性，意味著 Shiba Inu 可以作為一個項目表現良好，該項目利用人們對加密貨幣投資機會的有限認識，並作為首次進入該領域的人的買入項目.

這可能意味著 SHIB 的價格還有一段路要走，前提是它能夠保持勢頭並繼續吸引新的持有者加入該平台的 DeFi 用例，例如通過在 Shiba Swap 上提供流動性賺取獎勵。

投資 Shiba Inu 有哪些風險？

該項目的市值很高，這不可避免地限制了該代幣作用的增量。隨著越來越多的加密資產建立在引人注目的用例之上，許多人將看到其他具有效用性的代幣提供的更多收益。

Chainlink ——將現實世界帶入鏈上

什麼是 Chainlink？

Chainlink 提供範圍廣泛的 Web3 服務，這些服務專注於其項目將鏈下數據帶入智能合約的能力。該項目採用去中心化預言機網絡（DON），該網絡使用財務激勵來確保提供給客戶的數據的準確性。因此，它擁有所有加密貨幣項目中最多的合作夥伴關係。

Chainlink 也有一個充滿熱情的持有者社區，他們長期以來一直認為 LINK 是最佳加密貨幣投資。他們認為，Chainlink 的下一個重點是互操作性，如果 LINK 也被用於企業領域，那麼它的價格可能會飆升。

為什麼要購買 Chainlink？

許多去中心化應用已經在使用 Chainlink 服務，使該原生代幣 LINK 成為公用事業投資者的熱門加密資產。該代幣在 Ethereum 區塊鏈上實施，但與鏈無關，從而擴大了其採用目標。

安全數據是許多加密貨幣項目的一大要求，尤其是在去中心化金融等領域。隨著越來越多的去中心化應用上線，隨著時間的推移，我們可以看到越來越多的智能合約需要通過 Chainlink 訪問數據。

投資 Chainlink 有哪些風險？

Chainlink 在加密貨幣領域已經廣為人知，雖然它可能仍然是最值得購買的加密貨幣的候選者，但與其他地方相比，它可能會帶來更適度的收益。

The Graph ——索引區塊鏈數據

什麼是 The Graph？

The Graph 是一個加密貨幣項目，使用戶能夠查詢區塊鏈以獲取數據，從而構建需要來自區塊鏈的數據的用例，而無需自己為每條鏈託管昂貴的節點。

該項目使用 GRT 原生代幣來支持 The Graph 生態系統中的不同角色。雖然它使用了區塊鏈技術，但它也擁有用例，這些用例本身不必是 Web3 中的去中心化應用。

許多投資者將 The Graph 視為 Web3 未來的關鍵部分，因為區塊鏈技術有助於推動一系列新的網絡體驗。

為什麼要購買 The Graph？

雖然 GRT 在加密貨幣寒冬期間大幅下降，但該項目通過允許用戶訪問如此多的數據而擁有大量效用性。Web3 的採用正在緩慢而穩步地加快速度，隨著時間的推移，The Graph 看起來處於有利地位，可以確保在數據市場中佔據很大一部分。

投資 The Graph 有哪些風險？

區塊鏈技術的採用正在增長，但速度並不快。我們可能需要很多年才能看到 Web 2.0 的巨大轉變，因此雖然 GRT 引人注目，但對於深入了解該項目的持有人來說，它絕對被視為一項長期投資。

Ethereum ——首個第 1 層協議

什麼是 Ethereum？

Ethereum 最出名的身份可能是智能合約的創造者，事實證明它在捕獲和保留其創造的第一層市場的巨大份額方面取得了巨大的成功。由於其主導地位，許多人將 Ethereum 視為最佳加密貨幣，並且鑑於區塊鏈提供的令人難以置信的正常運行時間，它將很難被擊敗。

許多加密資產都基於 Ethereum 區塊鏈，使它們能夠受益於其安全可靠的聲譽。雖然從支付的角度來看，Ethereum 並不被視為數字貨幣，但加密貨幣愛好者明白，就其可能顛覆的行業數量而言，它具有巨大的影響力。

為什麼要購買 Ethereum？

Ethereum 生態系統對開發人員來說是一個非常受歡迎的選擇，這可能意味著未來幾年的高增長率。加密貨幣寒冬幾乎沒有降低人們對 Ethereum 網絡的熱情，我們可以看到加密貨幣市場對 Ethereum 最近轉向持有量證明後所採取的舉措反應良好。

投資 Ethereum 有哪些風險？

Ethereum 以高昂的交易費用而著稱，雖然該項目在過去一年中減少了這些費用，但要在這方面與 Binance Smart Chain 競爭，還有很長的路要走。

Dogecoin ——首個迷因幣

Dogecoin 是什麼？

Dogecoin 是 Billy Markus 在 2014 年作為一個笑話開始的一個項目。在所有加密貨幣項目中，Dogecoin 一直處於最令人印象深刻的旅程中，由於其充滿熱情的社區，它已經接近加密貨幣市場的頂端。

Dogecoin 的主要用例是作為一種替代支付方式，一種類似於 Bitcoin 和 LTC（通常被認為是 Bitcoin 黃金的白銀）的主要用例的數字貨幣。

為什麼要購買 Dogecoin？

Dogecoin 可能是最受加密貨幣新手歡迎的加密貨幣投資項目，這使該項目比技術上更複雜和令人生畏的項目具有更大的優勢。最佳加密貨幣項目是那些擁有最大用戶群的項目，儘管 Dogecoin 是一種迷因幣，但它的交易費用很低，而且非常出名。

投資 Dogecoin 有哪些風險？

Dogecoin 將自己視為貨幣的未來，但它是否能夠在沒有某種擴展解決方案的情況下處理大量全球交易，我想這是不太可能的。考慮到該項目在現實世界用例中的採用率相對較低，它的市值相對來說也非常高。

Binance Coin ——一個受歡迎的中心化生態系統

什麼是 Binance Coin？

Binance 是世界上最大的專用加密貨幣交易所，其交易量是去中心化加密貨幣交易所夢寐以求的。Binance 已經大大擴展到交易所之外，包括它自己的區塊鏈—— Binance Smart Chain。

Binance 為在 BSC 上啟動的項目提供了大力支持，許多投資者更願意支持像 Binance Coin 這樣的加密貨幣資產，即使它們缺乏去中心化，但也有很高的投資。

為什麼要購買 Binance Coin？

Binance 為開發人員提供了高吞吐量和低費用的環境，並且很可能會繼續在平台上看到巨大的增長。如果該鏈捕獲一兩個成為主流的大批量項目，我們可以看到該原生代幣 BNB 的價格大幅上漲。BNB 也可以用於質押以獲得獎勵，使其成為最值得購買的加密貨幣之一。

投資 Binance Coin 有哪些風險？

以大幅折扣購買 BNB 的日子已經過去，與許多其他項目相比，該項目現在的市值非常高。它還在與 Ethereum 區塊鏈作戰，如果 TradFi 交易所在未來幾年進入該領域，Binance 的主導地位可能會受到挑戰。

Uniswap —— Ethereum 最受歡迎的去中心化交易所

什麼是 Uniswap？

Uniswap 是一個去中心化交易所，允許用戶以無需信任的方式交易加密貨幣。該平台允許交易大量加密貨幣資產，並且是為新項目獲取代幣的最早方式之一，因為它使用智能合約進行交易。

由於 Uniswap 是為 Ethereum 區塊鏈實施的，它受益於安全的持有量證明共識，以及它與 ETH 的緊密聯繫，ETH 被廣泛認為是最佳加密貨幣項目之一。

為什麼要購買 Uniswap？

原生代幣 UNI 用於促進交易。因此，UNI 的持有者認為，通過提供流動性來賺取獎勵的能力使其成為目前最佳加密貨幣之一。如果我們看到低市值項目的交易量上漲，Uniswap 可能會在未來幾年繼續增長。

投資 Uniswap 有哪些風險？

隨著越來越多的傳統交易所涉足加密貨幣領域，我們可以看到其中許多交易所利用智能合約來嘗試佔據該領域的部分交易量。Uniswap 也受制於 Ethereum 的市場份額，已經有了市值。

Cardano ——去中心化應用的另一個家

什麼是 Cardano？

Cardano 是另一個持有量證明第 1 層協議，已經產生了許多基於其區塊鏈的項目。在所有區塊鏈平台中，Cardano 擁有該領域最熱心的加密貨幣投資者，加密貨幣行業仍不確定 Cardano 是否能夠證明可靠（並且礦工費足夠低）以接管 Ethereum 網絡。

該項目使用其加密貨幣 ADA 來支付交易的礦工費用，儘管其目前在 Cardano 上的礦工價格遠低於 Ethereum 等鏈上的礦工價格。由於其直言不諱的創始人 Charles Hoskinson，該項目也獲得了曝光。

為什麼要購買 Cardano？

Cardano 擁有龐大的開發社區，構建支持遊戲內資產、現實世界獎勵、虛擬世界等的項目。專注的社區意味著勢頭可能會保持下去，這可能也意味著隨著時間的推移，它會帶來豐厚的回報。

投資 Cardano 有哪些風險？

其他加密貨幣是否提供更好的第 1 層功能是值得商榷的，但即使在當前的熊市期間，Cardano 也一直在努力發佈。雖然許多人認為 ADA 是現在最值得購買的加密貨幣之一，但可能還有其他數字資產可以帶來更高的回報，特別是如果長期投資於硬件錢包。

Solana ——一個由 VC 支持的第 1 層協議

什麼是 Solana？

Solana 是一個第 1 層協議項目，它使用加密代幣 SOL 來支付費用，類似於其他加密貨幣。SOL 代幣也可以作為治理代幣，Solana 已經與許多大公司建立了合作夥伴關係。

Solana 已經形成了一個活躍的開發社區，其項目允許用戶購買虛擬土地、手機遊戲獎勵以及許多用於交易加密貨幣的項目。儘管中心化服務器主導著網絡，但該項目仍然非常受區塊鏈純粹主義者的歡迎。

為什麼要購買 Solana？

SOL 是一種加密代幣，可以根據其網絡上的活動查看價格變動。隨著平台上的許多預售發佈，原生加密貨幣 SOL 可以從鏈上啟動的成功項目中獲得提振。

加密貨幣市場可能難以預測。儘管如此，如果在平台上採用代幣化等用例，SOL 無疑是一種可以提供現實世界效用的數字資產。加密貨幣領域的許多其他加密資產都建立在 Solana 網絡之上或與 Solana 網絡集成。

投資 Solana 有哪些風險？

SOL 是一種受歡迎的代幣，儘管許多人認為它具有巨大的潛力，但它的市值遠高於許多其他代幣。由於 SOL 在所有中心化交易所和大多數投資者的加密貨幣投資組合中出現，一些人可能會爭辯說它已經處於公平的市場價值。與早期項目相比，其估值將其排除在最大贏家之外。

現在最值得購買的加密貨幣是什麼？

任何人都可以看到，現在對投資者來說有很多有趣的機會，但在過去，我們很難看出 AltSignals 是一項注定要大獲成功的令人難以置信的投資。

該代幣需要多長時間才能看到大規模的價格上漲，還有待觀察。隨著更多的市場意識到這個巨大的機會，大多數投資者不會對今年令人難以置信的回報感到驚訝。

加密貨幣常見問題解答

什麼是加密貨幣？

加密貨幣是一組數字或虛擬代幣，它們利用加密技術確保安全並獨立於任何中央機構運行。它們是去中心化的，這意味著它們不受政府或金融機構的控制，通常基於點對點區塊鏈網絡。

與傳統法定貨幣相比，加密貨幣具有多項優勢，包括更低的交易費用、更快的轉賬時間和更高的隱私性。它們還提供更大的金融包容性，使無法獲得傳統銀行服務的人們能夠參與全球經濟。

儘管加密貨幣市場出現了極大的波動並且並非沒有風險，但巨大回報的潛力吸引了全球的投資者和交易者。隨著加密貨幣的發展和被接納，它們有望徹底改變我們對貨幣和金融交易的看法。

什麼是加密貨幣預售？

加密貨幣預售是一種籌款活動，允許投資者在新的加密貨幣項目正式啟動之前購買代幣。這通常是為了籌集資金用於開發、營銷和其他與啟動加密貨幣相關的費用。

在預售期間，代幣通常以折扣價出售給早期投資者。這個想法是為了激勵投資者儘早投資該項目，並期望代幣的價值在未來會增加。

加密貨幣預售通常被視為投資者進入潛在前景項目底層的一種方式，但它們也可能存在風險。與任何投資一樣，沒有回報保證，投資者應在參與預售前進行盡職調查。

哪種加密貨幣將在 2023 年爆發？

許多項目可能會在 2023 年表現良好，儘管許多負責尋找最值得購買的加密貨幣的分析師都將注意力轉回 AltSignals，認為它是獲得豐厚回報的絕佳機會。

最佳短期投資加密貨幣是哪個？

最佳短期投資加密貨幣很難確定，但選擇一種加密貨幣進行投資以獲得 2023 年的收益取決於今年的項目勢頭。由於其活躍的用戶群，AltSignals 在短期和長期都可能表現良好，而低市值使其成為賺取巨額利潤的有力選擇。

最佳長期投資加密貨幣是哪個？

其他可能在加密貨幣市場上表現良好的項目包括 Metacade 等項目，因為邊玩邊賺領域可以建立龐大的用戶群，使其成為最佳長期投資加密貨幣之一。

哪個加密貨幣最有潛力？

當許多投資者想到加密貨幣時，他們會想到加密資產 Bitcoin。但是隨著 Ethereum 生態系統中的智能合約實現去中心化金融，許多項目都具有巨大的潛力。建立在持有量證明鏈上的項目被認為是明智的投資，低市值是獲得高回報的必要條件。

2023 年最值得投資的加密貨幣是什麼？

2023 年最值得購買的加密貨幣可能是市值較低的項目，而所有最佳加密貨幣項目都需要大量的效用性。這使得最佳加密貨幣投資更有可能是像 AltSignals 這樣的早期項目，而不是像 Bitcoin 這樣的高市值項目。

是否有加密貨幣 ETF（交易所交易基金）？

加密貨幣 ETF 的數量越來越多，儘管與市場上最佳加密貨幣相比，它們可能會提供稍低的回報。對於比去中心化金融和其他加密貨幣用例中的項目更喜歡 Bitcoin 等數字資產的保守投資者來說，ETF 可能是一個不錯的選擇。

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