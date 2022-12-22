2022：回顧前十大幣種在一年前的今天的表現

關鍵要點

加密貨幣全面崩盤，前 10 大代幣全部被重創

LUNA 是最糟糕的，因為它在 5 月份的死亡螺旋跌至接近於零

Solana 今年損失了 92% 的價值，從第三大加密貨幣跌至第十六

表現最好的是 BNB、XRP 和 Dogecoin，但它們仍然縮水了 56% 以上

Bitcoin 下跌了 64%，Ethereum 下跌了 67%

2022 年，這一年多麼曲折。

在加密貨幣市場中，可以肯定地說它不是最好的一年。世界已經過渡到一種新的利率範式，市場意識到加密貨幣領域有多少被預測在低利率下過度槓桿化。

這種廉價的信貸現在消失了，流動性的地毯被抽走了，結果市場因此而價格暴跌。再加上一些醜聞—— FTX、LUNA 和 Celsius 等等——市場完全崩盤。

在這篇文章中，我們將回顧今年年初排名前 10 的代幣。

2022 年現在看來是漫長的一年

以下是今年年初的歷史截圖，來自 CoinMarketCap。

Bitcoin 距離一萬億美元不遠，交易價格接近 50,000 美元，在整個市場中處於領先地位。Ethereum 最近跌破 4,000 美元，而第三名則被 Binance 的代幣 BNB 佔據。

Tether 是榜單上的第一個穩定幣，排在第四位，而 Solana 排在第五位。該代幣與一位名叫 Sam Bankman-Fried 的受人尊敬的企業家有聯繫，它將自己營銷為 ETH 殺手並取得了可觀的收益，目前市值超過 500 億美元。

其他唯一的穩定幣是 USD Coin，排名第七，而 Dogecoin 則是排除穩定幣外排在第十位，總體排名第十二。第九名還有 LUNA ——為新興的 DeFi 生態系統 Terra 提供動力的代幣。

生活是美好的，生活是有趣的，生活是向上的。當然，市場自 11 月以來略有回落，當時 Bitcoin 創下 68,739 美元的歷史新高，但價格仍然很高，利潤仍在流動。新年快樂，2022 年繼續前進。

一年之後

一年後，您可能會說，情況有所不同。我將排名前 10 的幣種（不包括兩個穩定幣）的表現整理成下圖：

顯然，Luna 幾乎歸零了。Solana 是表現第二差的加密貨幣，其價值在 2022 年損失了驚人的 92%。從排名第四的加密貨幣，現在排名第十六。Avalanche 也殺死了投資者，從第十一位跌至第十八位，並在此過程中下降了 87% 的價值。

另一方面，表現最好的是 BNB、XRP 和 Dogecoin，這三者“僅”損失了 56%/57% 的價值。儘管最近圍繞 Binance 存在爭議，但 BNB 似乎將在今年年底成為第五大加密貨幣，讓 USDC 和 USDT 超越它。

今年，實際上只有穩定幣不受價格走勢的影響。甚至 Bitcoin 和 Ethereum 也分別下跌了 64% 和 67%。同樣，如果回到 11 月的歷史高位，所有這些數字都將進一步擴大。

投資者將鬆一口氣，因為今年即將結束，這一直是市場的懲罰。唯一的問題是，我們仍然處於高利率環境中，行業仍在應對 FTX 的影響，世界現在仍處於非常不穩定的狀態。