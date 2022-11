2023 年最值得購買的 4 種元宇宙加密貨幣

未來幾年,元宇宙預計將呈爆炸式增長。或者至少 Bloomberg 似乎是這麼認為的。 Bloomberg 分析師預測 ,在不久的將來,元宇宙的價值將達到 8000 億美元,現在是開始尋找在未來社交互動中表現出色的最佳元宇宙加密貨幣項目的絕妙時機。

在本文中,我們將向您展示如今市場上可能在 2023 年起飛的四個最佳元宇宙加密貨幣項目。

1. Metacade(MCADE)——最佳整體元宇宙加密貨幣項目

Metacade 計劃成為玩家了解 Play2Earn 遊戲、賺取更多收益並引領 Play2Earn 遊戲未來發展的主要目的地。在 Metacade 中,您將能夠在由志同道合的遊戲玩家和 Web3 狂熱者組成的充滿活力的社區中建立聯繫,參與世界上首個由玩家擁有的虛擬遊樂中心。

在 Metacade 的平台上,您可以查找最新的 Play2Earn 遊戲評論、查看排行榜以及深入研究行業專家發布的最熱門的 GameFi 創意,以幫助您在遊戲革命中取得領先優勢。為了鼓勵社區幫助使 Metacade 成為 GameFi 的終極資源,用戶每次分享評論、創意或內容時都會獲得 MCADE 代幣作為獎勵,這意味著您只需分享您的專業知識即可獲得收益。

Metacade 的最終目標是讓遊戲重新回到玩家手中。隨著傳統遊戲行業向一個由微交易和股東利潤主導的悲慘行業靠攏,Metacade 讓用戶可以通過“Metagrants”對自己想玩的遊戲發表意見。

Metagrants 機制將於 2023 年推出,遊戲開發者可以讓自己的項目參與競爭,供社區投票。投票獲勝者將獲得 Metacade 的資金和支持,與選擇他們的群體一起開發遊戲,並將完成的遊戲添加到 Metacade 的虛擬遊樂中心。

雖然用戶可以通過閱讀熱門提示或參加獨家錦標賽從自己最喜歡的 Play2Earn 遊戲中賺取更多收入,但他們也能通過 Metacade 在 GameFi 經濟中找到更永久的角色。

作為 2024 年路線圖的一部分,Metacade 正在推出一個工作委員會,該委員會將為社區提供數十種工作機會,讓用戶踏入遊戲行業的大門。這些工作範圍從兼職 Beta 測試員到在 Web3 最前沿的尖端公司擔任高級職位。

最終,Metacade 將成為一個 DAO,這意味著核心團隊將下台並將領導職位移交給社區中最有價值的成員。此後,用戶就可以對關鍵決策進行投票,例如未來的領導者、代幣供應限制、合作夥伴關係、新功能等等。

>>> 您可以點擊 此處 參與 Metacade 預售 <<<

2. Star Atlas(ATLAS)——為銀河探險家而設

Star Atlas 是一款以太空為主題的 Play2Earn 遊戲,它將成為最佳元宇宙項目之一。它最能與 EVE Online ——一款非常成功的太空遊戲相媲美,該遊戲由於深入的宇宙,吸引了數十萬日常玩家參與。

Star Atlas 設定在 2620 年,和 EVE Online 一樣,它配備了先進的宇宙飛船、派系聯盟和可征服的領土,除了一個區別:玩家可以真正擁有自己的資產。Star Atlas 的目標是通過完成任務、爭奪土地、開採資源和發現稀有寶藏來發展您的太空帝國。每個遊戲內資產都作為 NFT 存儲在 Solana 區塊鏈上,因此具有現實世界的價值。

雖然其他 Play2Earn 遊戲專注於通過埋頭苦幹賺取遊戲內代幣,而 Star Atlas 則希望讓這個過程盡可能有趣。玩家可以選擇參加戰鬥或太空飛船競賽來賺取 ATLAS 代幣。其他人可能更願意組隊來探索這個充滿資源的星球,這些資源可以通過採礦廠、精煉廠和商人網絡進行開採、提煉和交易,以賺取現金。如果您擁有 VR 頭盔,您甚至可以從身臨其境的第一人稱視角體驗太空飛行。

一旦您與其他人結成聯盟,就可以開始建設整個城市,並擁有自己區域性 去中心化組織(DAO) ,允許每個區域的公民投票決定該派系接下來應該做什麼,比如攻擊其他玩家的領土或如何抵禦來自敵對派系的迫在眉睫的攻擊。

通過借鑒 EVE Online 的經驗,Star Atlas 將把這款已經很成功的遊戲的最佳方面與在區塊鏈上真正擁有遊戲內資產的奇妙能力結合起來。密切關注 Star Atlas ——它可能很快就會成為世界上最大、最好的虛擬宇宙加密貨幣遊戲之一。

3. Highstreet(HIGH)——也許是最時尚的代幣

Highstreet 是最佳元宇宙項目之一,這是有充分理由的。 Highstreet 背後的團隊正在利用元宇宙的能力,通過允許現實世界的品牌在虛擬世界中展示自己的實體商品來創造更高層次的購物體驗。隨著 Balenciaga、LVMH 和 Adidas 等品牌涉足元宇宙,Highstreet 希望成為任何公司都可以開店並進入下一代商業的解決方案。

實體產品,如鞋子或 T 恤,在區塊鏈上被標記為 NFT。購物者可以購買這些 NFT,然後選擇用它們來兌換實物。使用 Highstreet 與 Shopify 的集成,這些訂單可以自動發送到品牌的後端進行實際履行。

然而,Highstreet 不僅僅是一個虛擬購物中心。它還是一個完整的元宇宙,用戶可以在 Play2Earn MMORPG 設定中完成任務、與他人社交並參加獨家活動。除了 Highstreet Marketplace,還有 Highstreet Homes,它就像一個真正的家一樣。您可以根據自己的風格完全定制您的家,與朋友一起出去玩,甚至可以照顧您的虛擬寵物!

在 Highstreet World 中,您可以通過在 Binance Beach、AVAX Alps 和 Animoca Archipelago 等地完成任務和與怪物戰鬥來獲得獎勵。每個區域都有自己的傳說和獨特的怪物,將 Highstreet 變成一個充滿數十種獨特體驗的激動人心的世界。

總的來說,Highstreet 正在以一種難以置信的獨特方式將現實與虛擬世界融合在一起。隨著 Binance 和 Avalanche 等區塊鏈品牌的加入,Highstreet 將成為最佳元宇宙加密貨幣項目之一,迎來輝煌的未來。

4. The Sandbox(SAND)——將建築提升到新高度

The Sandbox 是一個 3D 虛擬世界,允許用戶輕鬆構建和探索可獲利的遊戲和體驗。由於其塊狀、基於像素的設計,它經常被拿來與 Minecraft 和 Roblox 進行比較,這種美學使 The Sandbox 成為最佳元宇宙代幣之一。

The Sandbox 與那些遊戲的最大區別在於,它是完全去中心化的,遊戲的幾乎所有方面都由其用戶擁有。使用 SAND 代幣,玩家可以購買數字房地產、獨特的遊戲內物品和可穿戴設備來定制自己的頭像,這些都存儲在區塊鏈上並由他們自己的 NFT 表示。

例如,土地作為 LAND 代幣存儲在區塊鏈上,而物體和可穿戴設備則由 ASSET 代幣表示。雖然 LAND 有固定供應量,但任何人都可以使用 VoxEdit 工具 來創建 ASSET。VoxEdit 允許用戶操縱塊(被稱為體素)來創建自己心中想要的幾乎任何東西,例如雕塑、角色、武器等等。然後可以在 The Sandbox Marketplace 上買賣這些物品以獲取利潤。

然而,The Sandbox 最強大的功能是 Game Maker 。 Game Maker 允許任何人在不知道如何寫代碼的情況下創建整個遊戲,並配備完整的戰鬥機制、故事情節、AI 行為,甚至相機模板。這些功能促成了數十款遊戲和體驗的誕生,供整個社區免費遊玩。

在與多個知名品牌簽署品牌協議後,The Sandbox 迅速崛起,成為最佳加密貨幣元宇宙項目之一。Warner Music Group 在 The Sandbox 的元宇宙中推出了一個以音樂為主題的遊樂園,而 The Walking Dead 和 Snoop Dogg 也有自己的遊戲,吸引了成千上萬的玩家。甚至 Smurfs 都在 The Sandbox 的元宇宙中!

結論—— Metacade 因其真正的多樣性而勝出

如您所見,有幾個競爭者可能會崛起並在新生的元宇宙加密貨幣市場中搶奪頭把交椅。隨著元宇宙遊戲的爆炸式流行,預計競爭將會加劇,因此很難確切地說出哪種代幣將領先並成為最佳投資項目。

然而,由於 Metacade 展示了一些極具吸引力的功能,例如其虛擬遊樂中心遊戲庫、動態線上社區中心和玩遊戲賺取獎勵,以及 Metagrants 等強大的發展前景,這些都使得它輕鬆成為 2023 年最值得投資的元宇宙加密貨幣項目。在超越 GameFi 和 Play2Earn 領域單一遊戲的典型界限,並將其全部整合到一個平台時,它提供了一個難以超越的重要價值主張。

Metacade 有望隨著 GameFi 行業作為一個整體繼續擴張並快速增長,無論任何一款遊戲的表現如何。結合該代幣仍處於預售階段的事實,它在未來十年內處於佔據財務優勢的首要位置,這正是我們將其評為 2023 年最值得購買的元宇宙加密代幣的原因。