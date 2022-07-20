42% 加密貨幣交易所消失得無影無蹤，讓用戶陷入困境

關鍵要點

加密貨幣交易所倒閉率在 2019 年增加了 252%，在 2020 年增加了 17%

42% 的交易所倒閉是在沒有向消費者解釋的情況下發生的，而 9% 是由於詐騙

只有 22% 的交易所倒閉是由於商業原因

然而，隨著市場在重大動盪中發生動搖，未來可能會有更多交易所因商業原因而倒閉

預計今年倒閉的加密貨幣交易所數量將下降 55%

今年迄今為止，加密貨幣市場面臨動盪，隨著美聯儲對通脹問題的強硬態度、地緣政治氣候惡化以及投資者紛紛湧向避險現金，市場大幅下跌。

有時，項目會完全失敗。這是任何初創企業的特性，但在像加密貨幣這樣具有風險和新奇性的行業中尤其如此。將焦點縮小到中心化交易所，我很想知道迄今為止有多少加密貨幣交易所倒閉及其原因。

倒閉交易所數量

繼 2018 年有 23 家交易所倒閉後，這一數字在 2019 年激增至 252%，然後在 2020 年進一步增長了 17%。在 2021 年保持在同一水平，今年終於有所改善，預測倒閉率會減少 55%（如果剩下的時間和前六個月的情況一樣）。

但是請看看他們倒閉的原因……

交易所倒閉原因

然而，交易所倒閉的原因更是耐人尋味。令人驚訝的是，42% 的交易所倒閉是消失得無影無踪，相當於 134 個交易所，這突顯了加密貨幣行業的不透明性。例如，這些消失的行為中最臭名昭著的例子之一，是總部位於新加坡的交易所 CoinBene。去年 11 月，用戶突然收到了一份公告：

“由於 CoinBene 全球伺服器需要維護，存在無法登入 www.coinbene.com 頁面的問題。我們對此感到非常抱歉”。

這顯示了這些機構倒閉得多麼突然，以及其監管是多麼落後。 該（前）交易所也最終被列入提交給 SEC 的關於交易所和虛假交易量的 報告 中。

除了消失得無影無踪之外，9% 的倒閉交易所都是徹頭徹尾的騙局——最近一次是今年 2 月的 Crex24，突然出現了關於錢包裡的代幣和流動性都被抽空的帖子。

另有 5% 的交易所遭到黑客攻擊，而只有 22% 的交易所因合法商業原因而倒閉，另有 8% 的交易所因監管而關門。

雖然上圖顯示中心化交易所的壽命正在提高，隨著行業的成熟，這是可以預期的，但這裡的數字表明這是必要的。如果加密貨幣要受到認真對待並充分確立自己的地位，則需要繼續保持形象並擺脫如下這些極具破壞性的統計數據。

未來展望

雖然加密貨幣以前曾經歷過熊市，但現在的環境有所不同。這將是第一次在更廣泛的市場中出現的熊市，因為宏觀情緒與金融危機一樣糟糕，而金融危機發生在 Satoshi Nakamoto 發布 Bitcoin 白皮書的同一年。

因此，在當前環境下，我預計上述由於商業原因導致交易所倒閉的 22% 的數字將會增加，這在經濟放緩時期是很自然的。這也將阻礙今年整體倒閉率下降 55% 的預測。

至於憑空消失的交易所數量，我們可以預期這個數字會降低——雖然監管還遠遠落後，但至少取得了進展，應該會讓交易所更難消失得無影無蹤。

同樣的邏輯也適用於詐騙，看看有多少交易所由於監管原因而倒閉將特別有趣。監管應該鼓勵創新，而不是扼殺創新，因此人們認為，如果交易所因法律變化而倒閉，那是情有可原的。

然而，與加密貨幣中的所有事物一樣，我們很難預測這種動盪是否會變成長期的宏觀熊市——因為沒有先例可循。

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