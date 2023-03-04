您應該研究 AltSignals 的新代幣 ASI 的 5 個理由

由於該項目贏得了巨大的信任度，AltSignals 已經建立了一個擁有 52,000 名強大的線上交易者社區。通過提供涵蓋每日加密貨幣、Binance 期貨、外匯、差價合約和股票的頂級交易信號，該平台將繼續支持市場領先的交易，並推出更多創新交易工具。

市場對 AltSignals 現在推出其全新 ASI 代幣預售的公告感到興奮。作為一種新穎的效用代幣，它將能夠在其平台上訪問下一代功能，包括創新的新 ActualizeAI 產品——這使其成為精明投資者潛在的難以置信的投資機會，同時也有助於鞏固 AltSignals 作為行業領導者地位的交易信號空間。

什麼是 AltSignals？

AltSignals 提供一系列高質量的交易信號，迄今為止已向超過 52,000 名服務用戶提供超過 3,700 個信號。交易者可以利用這些信號在競爭中獲得優勢，儘早發現機會以利用它們，並實現利潤最大化。

ASI 允許訪問的下一代功能被稱為 ActualizeAI，它利用高級自然語言處理（NLP）和情緒分析技術來提供高級交易信號的下一代演變。該工具將不斷掃描市場數據流，以提供實時信號功能，為投資者提供創建有效交易所需的重要洞察力。

AltSignals 如何運作？

該項目通過對技術和基本數據的仔細分析制定了算法，同時通過使用機器學習和人工智能來檢查和發現市場模型中的模式得到進一步支持。這些模型在數據中搜索可識別的交易機會，創建信號，然後將其分發給平台用戶，等待訂閱訪問。

ActualizeAI 俱樂部將與 ASI 預售同時推出。該組是 ASI 命題的關鍵部分，允許用戶訪問算法新版本的早期版本，從而在競爭中獲得令人難以置信的優勢。

ASI 加密貨幣預售是一個巨大的機會

多種因素推動人們對 ASI 預售的興趣，為了充分了解 ASI 作為一種新的加密貨幣投資的全部好處，這裡有五個最有影響力的因素。

現有 AltSignals 社區的規模：AltSignals 已經建立了一個擁有超過 52,000 名用戶的社區，該社區已經準備就緒，正在等待發布。與其他項目相比，這是一個巨大的優勢，應該會大大增加 ASI 代幣的潛力。

工具成功率：AltSignals 團隊已經在現有工具的回測過程中取得了驚人的成果，ETH 和 BTC 交易的成功率達到 70-83%。這證明了通過 ActualizeAI 的下一個 AI 驅動洞察力可能會更強大。

ASI 代幣的效用性：ASI 代幣將在 AltSignals 平台上被大量使用，並在用戶訪問平台某些區域的能力方面發揮關鍵作用，包括基於他們持有的 ActualizeAI 見解。隨著 AltSignals 用戶群的持續增長，這將對 ASI 價格造成額外的上行壓力。

用戶對 AltSignals 的評價非常高：AltSignals 的 Trustpilot 得分達到驚人的 4.9/5，這得益於 500 多個“優秀”評級。這說明了所提供的驚人用戶體驗，並且擁有如此強烈的評論將成為用戶持續增長的催化劑。

其他收入機會：ActualizeAI Club 向 ASI 代幣持有者開放，並提供另一種創收方式，會員因回饋貢獻而獲得獎勵。會員還將獲得早期訪問人工智能驅動軟體新版本的機會，讓用戶有機會利用尖端工具。

ASI 預售是一個不錯的投資機會嗎？

每個人都可以理解，最大的回報是由儘早購買高潛力加密貨幣項目的投資者獲得的，使他們能夠從快速上升到高市值的過程中受益。

加密貨幣領域的專家將 ASI 預售視為千載難逢的巨額利潤機會，因此看到它在短短 2 天內籌集到 10.5 萬美元也就不足為奇了。許多人表示，一個項目推出新的加密貨幣預售以及已經取得巨大成功的產品是多麼罕見。結合四個預售階段的極低 ASI 價格，該產品代表了潛在巨額回報的難得機會。

隨著越來越多的投資者和現有的 AltSignals 用戶排隊儘早購買新的加密貨幣預售，那些成功的人可以享受激動人心的 2023 年及以後。